Всем тем, у кого дети учатся в школе, напоминаем, что с сегодняшнего дня, 16 января, занятия во всех учебных заведениях возобновлены. Карантин по гриппу и ОРВИ снят.

Занятия в школах были приостановлены сразу же после зимних каникул. Карантин действовал по предписанию Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области с 9 по 15 января в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. Также были отменены массовые мероприятия, запланированные для детей.

На данный момент рост заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился, поэтому занятия решено было возобновить. Родителям же стоит помнить о мерах профилактики, которые необходимо соблюдать в осенне-зимний период.