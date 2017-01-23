В этом году лесопосадки региона пополнятся молодыми саженцами сосны. Работы по их высадке начнутся с наступлением весны. В лесных хозяйствах региона сеянцы сосны планируют высадить на площади более тысячи гектаров.

По данным регионального комитета лесного хозяйства, всего предстоит посадить более четырех миллионов сеянцев. Их выращивают в питомниках Волгоградской области и соседних регионов. С наступлением тепла их высадят в лесничествах и зеленых зонах вблизи населенных пунктов.

Чтобы работы по высадке молодых сосен прошли успешно, работники лесного хозяйства уже начали подготавливать оборудование и технику. Кроме того, сотрудники Алексеевского, Арчединского, Даниловского, Калачевского, Котовского, Михайловского, Подтелковского, Серафимовичского и Урюпинского лесничеств, а также лесопожарного центра создают снегохранилища. Весной в них содержат сеянцы перед посадкой в открытый грунт — такая технология позволяет повысить приживаемость хвойных пород.