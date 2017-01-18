В Волгограде наконец-то ликвидируют свалку, которая доставляла множество проблем жителям в последние годы. Свалка в Кировском районе будет ликвидирована в течение ближайших двух лет. Отсюда планируют вывезти свыше полутора миллионов кубометров отходов на действующие полигоны.

Полигону уже порядка 50 лет, он находится в промзоне Кировского района. На протяжении всей его «жизни» сюда свозили отходы производства в виде опилок и стружечной массы с мебельной фабрики. На свалке регулярно происходят пожары, а продукты горения загрязняют окружающую среду.

По данным регионального комитета природных ресурсов и экологии, свалка занимает площадь в 38 гектаров. Ликвидация данного объекта была включена в перечень мероприятий национального проекта «Чистая страна».

Напомним, Президент России объявил 2017-й Годом экологии. Рекультивация объекта в Кировском районе — очередной шаг по наведению порядка в сфере обращения с отходами и реализации комплексного подхода к решению экологических проблем.