Отличная новость для пассажиров общественного транспорта. В Волгограде запустили ещё два новых автобусных маршрута. Автобусы большой вместимости будут курсировать по направлениям № 65 «Жилгородок — ул. им. Тулака» и № 35 «Больничный комплекс — ул. им. Тулака».

Маршрут № 65 «Жилгородок — ул. им. Тулака» проходит через следующие опорные остановки – ул. Космонавтов, ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, ул. Комсомольская, «Торговый центр», ул. им. Тулака. Интервал движения на маршруте в часы-пик составляет 6 минут, в межпиковые периоды – 10-12 минут.

35-й номер «Больничный комплекс — ул. им. Тулака» следует с интервалом от 10 до 15-20 минут через остановочные пункты: ул. Космонавтов, б-р 30-летия Победы, 2-й км, ул. 7-й Гвардейской, Центральный рынок, «Торговый центр», ул. им. Тулака. Компания-перевозчик постоянно анализирует пассажиропоток и, в случае необходимости, скорректирует расписание движения.

Новые автобусные маршруты начали действовать с 6 января, эти два маршрута стали дополнением к уже открытым в декабре маршрутам № 20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок – Кардиоцентр». На линии выходят новые газомоторные автобусы, поставляемые в город победителем открытого конкурса на обслуживание 7 муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Вскоре в соответствии с условиями контракта начнут обслуживаться все семь маршрутов в полном объеме. К 1 февраля откроются еще три маршрута: № 55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница», № 25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» и самый протяженный № 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая».