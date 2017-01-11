На следующей неделе верующие будут отмечать праздник Крещение Господне. Традиционно 19 января для верующих подготавливают проруби для купания — купели. В этом году также будут подготовлены купели в 7 районах Волгограда. Подготовка к празднику уже началась. В районах города определены места, где будет открыто 8 купелей и пройдут водосвятные молебны.

В этом году волгоградцы и гости города смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Крещению, в 7 районах Волгограда, где будут организованы купели и подходы к воде.

В Красноармейском районе будет открыто две купели. Первая — на Волго-Донском судоходном канале в пос. Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет». Вторая – на набережной Волги по ул. Фадеева, у монумента В.И. Ленину, которая будет открыта с 21-00 18 января до 12-00 19 января.

В Кировском районе волгоградцев ждут на набережной Волги возле пристани им. Руднева с 22-00 18 января до 16-00 19 января.

В Советском районе – на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне с 18-00 18 января до 22-00 19 января.

В Дзержинском районе купель организуют на пруду Ангарский с 22-30 18 декабря до 6-00 19 января.

В Центральном районе – на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9. Крещенская купель в Краснооктябрьском районе расположится на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а) с 18-00 18 января до 20-00 19 января.

В Тракторозаводском – на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши с 20-00 18 января до 16-00 19 января.

В местах организации крещенских купаний будут дежурить медицинские работники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.

Но прежде чем идти купаться в проруби удостоверьтесь, что здоровье вам позволяет это сделать.

Как это было в прошлом году можете посмотреть в нашей публикации: