Настоящему любителю велоспорта даже зима не помеха. В Старый Новый год около двухсот волгоградцев съехались со всего города для участия в велопараде. Принять в нем участие мог каждый желающий. Велосипедисты, которые ехали с отдаленных районов города, могли бесплатно провезти свой двухколесный транспорт в электричке.

Регистрация для участников была открыта прямо на месте старта. После принятия всех заявок участники стартовали. Участники выехали с пл. Сталинградская в направлении площади павших Борцов ровно в полдень. Длинна дистанции составила 3 километра. Ранее сообщалось, что дистанцию пришлось сократить с 5 до 3 километров в связи с погодными условиями.

Колонна двигалась по автодороге по проспекту Ленина, на время велопарада движение автотранспорта на этом участке было ограничено. Праздничный велопарад проходит в городе впервые, но уже сейчас организаторы уверены, что это может стать отличной традицией.

Среди участников были как представители молодого поколения, так и люди пенсионного возраста. Приезжали и целые семьи. Как оказалось, велопарад — это отличный способ провести время в хорошей компании и отметить праздник. Если вам не удалось принять участие в велопараде в этом году, то можете присоединиться к нему в следующем.