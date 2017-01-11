11 января весь мир отмечает очередной праздник — Всемирный день «Спасибо», инициаторами которого стали Юнеско и ООН. «International Thank you day» призван напомнить жителям планеты о высокой ценности вежливости, хороших манер и умения благодарить окружающих за добрые поступки.

«Живой Волгоград» решил узнать, кого готовы поблагодарить волгоградцы сегодня!

Самое большое количество благодарностей улетело в адрес близких и родных! Волгоградцы благодарят родителей, друзей, любимых и повзрослевших детей. За поддержку, любовь и понимание! #мимими

Молодежь наравне с близкими благодарит преподавателей, ведь у всех студентов города сейчас самая горячая пора — сессия! «Спасибо» летят следующим «преподам»: Сергеевой Елене Викторовне из Социально-Педагогического Университета, Александру Александровичу, а также оставшемуся нам неизвестным преподавателю математики из Политехнического Университета. Спасибо вам, что бережете карму и ставите студентам только хорошие оценки, они это ценят!)

Гости города благодарят за самую главную достопримечательность города на Волге — скульптуру «Родина Мать». А вот за новогоднее убранство и благоустройство спасибо так никто и не сказал. Местные даже посетовали на отсутствие в этом году катка и горок для детей на Площади Павших борцов!

Нам всем есть за что благодарить! Например, за мирное небо над головой! Мы же в свою очередь присоединяемся ко всем благодарностям и активно говорим «спасибо» всем, кто принял участие в опросе! Спасибо вам, друзья!