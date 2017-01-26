В преддверии 25 января — Дня российского студенчества — редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу прыгнули в частный бизнес. Как сегодня живется начинающим бизнесменам, на что хватает заработанных денег и где найти свою свежую идею для бизнеса — мы узнали из первых рук!

Данил — 24 года. Бизнес по франшизе «COFFEE LIKE». ВГАФК, педагог — психолог.

Примерно 360 тысяч руб. и 3 месяца нам понадобилось, чтобы зарегистрировать ООО и открыть первую точку по продаже кофе. Это было страшно интересно! Я еще в школе знал, что не буду работать «на дядю», поэтому когда в 21 год мы вместе с другом решили открыть кофе-бар по франшизе, родители даже не удивились. Сказали: «Пробуй», и я попробовал, а в этом году мы открываем уже 4-й кофе-бар в Волгограде и планируем реализацию еще одного очень интересного проекта.

Первые месяцы работы были невероятными! Мы запустили новую акцию: каждый покупатель платил за кофе столько, сколько считал нужным, и сарафанное радио сделало свое дело. Скучать на работе нам не приходилось, я тогда и в качестве бариста работал. Когда получил первые деньги, заработанные своим умом — около 25 тысяч, это был просто «ВАУ –эффект»!

За 3 года многое изменилось, за барной стойкой уже не стою, у меня другие задачи, например, сам веду бухгалтерию. Порядок в финансовых вопросах очень важен для малого бизнеса. Сейчас денег, которые мы зарабатываем, вполне хватает на жизнь, но доходы не сказочные. Большую часть заработка мы вкладываем в развитие бизнеса. Я не верю в судьбу, а верю, что каждый строит свою жизнь сам, поэтому инвестируйте в Coffee like:)

Илья — 25 лет. Event-агентство «ПУШКА». РАНХиГС, юрист.

Я с друзьями играл в КВН, потом игры закончились, началась большая череда поисков себя, того, чем хочется заниматься, и мы нашли. Это организация мероприятий, event.

Мы взяли не самый плохой и не самый хороший офис и решили, что его нужно забрендировать, мы же все молодые, идейные. Стены покрасили в наши фирменные цвета, сделали специальные баннеры, рисунки, но потом через 3 месяца арендодатель продал помещение. Пришлось переехать, оставив новому владельцу весь свой креатив. Вообще, чтобы открыть свой бизнес, нам понадобилось примерно 100 тысяч рублей. Этих денег хватило для того, чтобы открыть офис и сидеть в нем около трех месяцев. Мы ничего не зарабатывали, оказалось, что навыки КВНщиков — не совсем то, что нужно. Приходилось учиться. Мы ни от чего не отказывались. Организовывали свадьбы, романтические свидания, вечеринки. Было и такое, что просто надували шарики. Когда мы посчитали, что наша прибыль за четыре месяца составила около 1400 рублей, мы поняли, что что-то не так.

Мы столкнулись с суровой реальностью, но работать не перестали, продолжали развиваться, и у нас получилось. Сейчас открыли новый офис, работаем с часу дня, зато частенько задерживаемся допоздна, но это для меня комфортнее, чем рано вставать. Теперь действительно зарабатываем. Главное — не сдаваться. Я и мои компаньоны верим, что если ты занимаешься любимым делом, то рано или поздно это дело начнет приносить тебе деньги.

Мария — 22 года. Бьюти-бар «LADY LIDY». ВГСПУ, учитель русского языка и литературы.

Примерно год назад наша семья стала больше на одного человека. К почетным званиям молодой жены и студентки добавилось еще одно, самое важное — мама. Времени катастрофически не хватало. Хотелось и с ребенком чаще бывать, и учиться, и о себе не забывать. Так появилась идея открыть салон, куда такие же молодые мамочки, как и я, смогут приходить с детьми и мужьями, делать качественный маникюр, пить кофе, смотреть фильмы… Идея оказалась не совсем обычной для Волгограда, поэтому клиентов уже с первых дней было достаточно много. Сейчас планируем расширяться. Если кому-то кажется, что это очень просто — открыть свой бизнес — я вас огорчу: это совсем не так. Чтобы начать свое дело, мы продали мою машину — Matiz — это и был наш стартовый капитал. Затем были займы. Мы рискнули всем, но сейчас можно с уверенностью сказать, что не зря. На те деньги, которые приносит салон, мы живем, однако доход пока не такой большой. Но это не так важно. Главное — идея! Моя будущая профессия — учитель, но с появлением Лидии я поняла, что обеспечивать все её потребности на учительскую зарплату не получится, поэтому мы с мужем приняли решение заниматься частным бизнесом. Однако от мечты работать с детьми я все же не отказалась: основные наши клиентки — мамочки и их чада. Работать, вкладывая в своё дело всю душу, — это большое счастье и главный секрет успеха.

Андрей — 24 года. «Мята Lounge». ВолГТУ, инженер по сварочным работам

Идея пришла полтора года назад, мы с партнёром наткнулись в интернете на ребят, которые продавали франшизу «Мята Lounge». Решили попробовать. Идея была такая: создать место, где было бы комфортно отдыхать, собираться с друзьями и весело без алкоголя проводить время. Сразу решили, что на ремонте, оборудовании и табаке для кальянов экономить не будем. Так все и закрутилось. В первые месяцы работы от сна пришлось отказаться. Сами сделали ремонт, встречали гостей, работали за барной стойкой. Первую неделю после открытия мы вообще не понимали, что происходит. К нам приходили друзья, знакомые, была постоянная движуха. Когда оказалось, что вышли на проектную мощность, поняли, что все правильно рассчитали. Первоначальные наши вложения составили около трех миллионов. Да, конечно мы рисковали, меня даже родители не поддерживали, но была уверенность, что все получится. Сегодня, в отличие от большинства сверстников, я не только себе на жизнь зарабатываю, но и родителям помогаю. Естественно, без трудностей не обошлось. Ребята, у которых мы купили франшизу, не все свои обязательства выполнили, приходилось во многом разбираться самостоятельно. Но благодаря этому, мы получили большой опыт и запустили собственную франшизу сети Youhoo Smokebar (you-hoo.ru). Сейчас уже мы готовы помогать таким же молодым и амбициозным.

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