Волгоградские школьники будут отдыхать дольше. Отдых продлевается в связи с введением карантина во всех школах для учащихся 1 -11 классов и учреждениях дополнительного образования города. Карантин вводится в период с 9 по 15 января 2017 года.

Предписание о введении ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях накануне вынесли в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. На основании данного предписания в ближайшее время постановление о закрытии школ города на карантин будет подписано в администрации Волгограда.

Приостановить занятия в школах было решено в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. По этой же причине все массовые мероприятия, запланированные для детей на это период, будут перенесены на более поздний срок. Если ситуация с заболеваемостью не улучшится, отмена занятий будет продлена.

На время внеплановых каникул школьники получат задания на дом или будут наверстывать школьную программу позже — по усмотрению образовательного учреждения. Как отметили в департаменте по образованию администрации Волгограда, ситуация с заболеваемостью обучающихся муниципальных образовательных учреждений взята на постоянный контроль департамента и его территориальных управлений.