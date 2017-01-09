В минувшие выходные в Волгограде состоялся спортивный праздник «Рождественский забег», участниками которого стали около 200 волгоградцев. Это мероприятие проходит в нашем городе уже во второй раз и обещает стать традиционным рождественским событием.

В этом году участникам предложили две дистанции на выбор — 1 и 5 километров. Маршрут забега был проложен в форме снежинки — трасса разделена на шесть лучей. Участие принимали даже целые семьи. Каждый участник получил символ мероприятия: варежки и шапку Деда Мороза с логотипом Рождественского забега, а все добравшиеся до финиша еще и уникальную медаль-снежинку.

Десять бегунов, явившихся на километровый забег в самых ярких карнавальных костюмах, стали обладателями вкусных призов — пирогов от участников Ялтинского марафона. Призерам пятикилометрового забега вручили грамоты и подарки от партнеров мероприятия. Отдельных подарков удостоились и самые юные участники забега – ребята получили билеты в зоопарк.

К слову, мокрая погода никак не помешала участникам забега, а некоторые из них даже умудрились пробежать в летней одежде, получая от этого видимое удовольствие.