Родители волгоградских школьников могут обратиться за компенсацией стоимости проездного билета на поездки в общественном транспорте. Компенсацию можно получить за билеты приобретенные с января по май 2017 года. Для возврата потраченных средств родителям надо обратиться в отделы субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда с соответствующими документами.

Кроме самого проездного билета необходимо принести заявление, справку из образовательного учреждения, которое посещает ребенок, а также реквизиты счета, на который будет перечисляться денежные средства. Родители должны предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

В последующие месяцы для получения компенсации родителям будет достаточно принести только проездные билеты. При этом их можно предоставить сразу за 3 месяца, например: в апреле 2017 года за январь, февраль и март 2017 года.

Если используется электронный проездной билет (транспортная карта школьника), то необходимо сохранять документы (квитанции), подтверждающие факт зачисления денежных средств на карту за соответствующий месяц.

Адреса отделов субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда:

Ворошиловский и Центральный районы — ул. им. Буханцева, д. 20;

Дзержинский район — ул. Хорошева, д. 30а;

Кировский и Советский районы — ул. 64-й Армии, д. 16;

Красноармейский район — ул. Бахтурова, д. 31;

Краснооктябрьский район — ул. Бажова, д. 11;

Тракторозаводский район — ул. Дзержинского, д. 38.

Отделы субсидий и работы с населением принимают заявителей с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 12-30 до 13-30.