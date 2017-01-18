Неподалеку от улицы Ким, практически в самом центре Волгограда, зажатый между торговым центром и «Волжскими парусами», затерялся уголок старого Царицына. Как людям XXI века живется в домах века XIX «Живой Волгоград» узнал у жильцов уникального квартала.
Галина.
«Мы сорок лет здесь живем. Дом рубленный, без единого гвоздя. У нас ничего здесь нет, ни водопровода, ни ванной, в туалет на улицу ходим. Раньше отопление печное было, пока в 60-е годы газ не провели, а до этого на примусе готовили».
Печки и примусы до наших дней не сохранились, в остальном же, обитатели домов по улице Пугачевской живут так же, как и первые поселенцы квартала – железнодорожники. Дома, появившиеся здесь взамен бараков в 1870 году, принадлежали управлению железной дороги, а жили в них преимущественно строители Волго-Донской железной дороги. Жили хорошо – палисадники, рядом река, небольшое хозяйство, вплоть до начала Великой отечественной войны. Война вообще многое изменила, однако в пожарах Сталинградской битвы дома все же уцелели, удивительно, но деревянные строения судьбу дотла выгоревшего города не разделили! У старожилов квартала этому есть свое объяснение.
«Были немцы в наших домах, это же была оккупированная территория. Их не бомбили, а почему? Потому, что вода рядом. А всех бывших жильцов немцы выгоняли в овраг, они там копали землянки и жили».
Сегодня среди жильцов «памятников архитектуры» не более 40 человек. Основная масса жильцов – люди пожилые. К жизни «без удобств», привыкли, и менять ее на прелести современного «коммунального рая» не торопятся. Да и по правде говоря, представители власти, жильцам ничего и не предлагают!
«От нас вообще все отказались. Руками машут: «Ох», как будто, попали в средневековье! Но нам лучше, чем тем, кто в «Волжских парусах». Мы живем в гармонии с природой!»
Оно и понятно! Потолки-то в квартирах по 3 метра, едва ли в современном Волгограде найдешь новостройку построенную с таким барским размахом! Дополнительный бонус — никаких шумных соседей, проблем с парковкой и мусоропроводом – их просто нет! Живут скромно и не так, как все!
Последние коментарии
Зато город-миллионник, и власти работают "во благо народа". А практически в центре люди живут и ходят в туалет на улицу) прогресс налицо.
Скажите, пожалуйста, может знает кто-нибудь, а эти здания признаны памятниками истории и культуры и находятся под охраной, или считаются просто ветхим аварийным жильем. Они стоят здесь аж 147 лет, представляю какая у них история и что они пережили.
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