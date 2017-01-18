Неподалеку от улицы Ким, практически в самом центре Волгограда, зажатый между торговым центром и «Волжскими парусами», затерялся уголок старого Царицына. Как людям XXI века живется в домах века XIX «Живой Волгоград» узнал у жильцов уникального квартала.

Галина.

«Мы сорок лет здесь живем. Дом рубленный, без единого гвоздя. У нас ничего здесь нет, ни водопровода, ни ванной, в туалет на улицу ходим. Раньше отопление печное было, пока в 60-е годы газ не провели, а до этого на примусе готовили».

Печки и примусы до наших дней не сохранились, в остальном же, обитатели домов по улице Пугачевской живут так же, как и первые поселенцы квартала – железнодорожники. Дома, появившиеся здесь взамен бараков в 1870 году, принадлежали управлению железной дороги, а жили в них преимущественно строители Волго-Донской железной дороги. Жили хорошо – палисадники, рядом река, небольшое хозяйство, вплоть до начала Великой отечественной войны. Война вообще многое изменила, однако в пожарах Сталинградской битвы дома все же уцелели, удивительно, но деревянные строения судьбу дотла выгоревшего города не разделили! У старожилов квартала этому есть свое объяснение.

«Были немцы в наших домах, это же была оккупированная территория. Их не бомбили, а почему? Потому, что вода рядом. А всех бывших жильцов немцы выгоняли в овраг, они там копали землянки и жили».



Сегодня среди жильцов «памятников архитектуры» не более 40 человек. Основная масса жильцов – люди пожилые. К жизни «без удобств», привыкли, и менять ее на прелести современного «коммунального рая» не торопятся. Да и по правде говоря, представители власти, жильцам ничего и не предлагают!

Оно и понятно! Потолки-то в квартирах по 3 метра, едва ли в современном Волгограде найдешь новостройку построенную с таким барским размахом! Дополнительный бонус — никаких шумных соседей, проблем с парковкой и мусоропроводом – их просто нет! Живут скромно и не так, как все!