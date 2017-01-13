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За минувший год в Волгограде было введено в эксплуатацию порядка 30 километров новых линий электроосвещения и свыше тысячи светоточек. Работы по восстановлению освещения на улицах города велись за счет бюджетных средств. Освещение было восстановлено в основном возле социально значимых территорий — парки, детские площадки и дороги вблизи жилых домов и детских учреждений.
Наружное освещение появилось на объектах Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда – здесь с помощью 430 светоточек осветились свыше 10 улиц. Горсвет также провел работы по строительству линий вблизи новостроек – осенью 2016 года осветилась подъездная дорога к жилому комплексу «Родниковая долина».
В рамках сотрудничества с территориальным общественным самоуправлением предприятие восстановило линии наружного освещения на территории 13 ТОСов, в том числе в парковых зонах и на детских площадках.
Помимо этого новые светоточки появились и в сквере у Казанского Собора, в сквере «Лесогород» в Советском районе, сквере Доблести и Славы в Кировском районе и в парке Памяти в Тракторозаводском районе. Работы проводили сотрудники МКП «Волгоградгорсвет». На данный момент Волгоград освещают 43 тысячи светоточек на линиях протяженностью порядка 1300 километров.
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Последние коментарии
Грамотный ход!! Вместо починки дорог провели освещение. Чтобы в ночное время лучше было видно колдоебины и никто не спотыкался)))
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