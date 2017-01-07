В Волгограде продолжаются праздничные мероприятия. И вот буквально вчера в центре города состоялся «Парад Сказки», который собрал разнообразных сказочных героев вместе. Тут можно было увидеть и Снегурочек, и Фиону из Шрека, и Бабу-Ягу, и Дед Морозов и даже СпанчБоба.

В основном в параде участвовали молодые люди, но можно было встретить и целые семьи, которые также захотели провести этот день в «сказке». Веселое шествие началось в 2 часа дня, большая колонна в разноцветных нарядах оживила центральную площадь и заставила прохожих улыбаться.

Тут было весело не только тем, кто принимал непосредственное участие в параде, но и тем, кто просто пришел посмотреть. Для развлечения детей тут устроили шоу мыльных пузырей, а ещё тут можно было прокатить на печке и паровозике. Ну и к тому же все желающие смогли сделать фото на память с любым сказочным героем.