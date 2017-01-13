В центре города временно ограничат движение транспорта по улицам, где будет проходить велопарад. Улицы будут перекрыты на время проведения Новогоднего велопарада 14 января с 12:00 до 14:00.

По мере прохождения велосипедной колонны от Площади Сталинградской Победы до Площади Павших борцов будет ограничено движение, а также остановка и стоянка транспортных средств на крайней правой полосе проезжей части проспекта им. В.И. Ленина по направлению движения от выезда с Площади Сталинградской Победы до Аллеи Героев и на автомобильной дороге Аллеи Героев по направлению движения от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира.