На трассе «Максимка» прошел традиционный мотокросс «Битва на Волге», приуроченный к 74-й годовщине победы советских войск под Сталинградом и 90-летию создания в нашей стране добровольного общества содействия армии и флоту. Для гостей мероприятия была подготовлена насыщенная программа.

Принять участие в мотокроссе прибыли порядка ста спортсменов: как любителей, так и профессионалов в этом виде спорта. Участникам предстояло побороться за звание лучшего в классах «Open», 125, 85, 65 куб.см., а также в классах «Квадроциклы» и «Шипы». Заезды были как всегда зрелищными.

Все участники, без сомнения, достойны награды, но в этот раз призовые места распределились следующим образом:

класс 65 куб.см. (мальчики)
1 место — Арьков Сергей (г. Волгоград)
2 место — Батин Ярослав (г. Саратов)
3 место — Черников Роман (г. Белгород)

класс 85 куб.см. (мальчики)
1 место — Есин Степан (г. Белгород)
2 место — Буданов никита (г. Волгоград)
3 место — Красников Андрей (г. Волгоград)

класс 125 куб.см. (юниоры)
1 место — Кукин Александр (г. Саратов)
2 место — Хахалев Владимир (г. Белгород)
3 место — Илюхин Илья (г. Белгород)

класс Open (мужчины)
1 место — Лукаш Юрий (г. Волгоград)
2 место — Клюков Дмитрий (г. Астрахань)
3 место — Пучнин Сергей (г. Волжский)

класс Open на шипах (мужчины)
1 место — Репников Дмитрий (г. Волгоград)
2 место — Ефремов Сергей (г. Волжский)
3 место — Санаров Владимир (г. Волгоград)

класс квадроциклы (мужчины)

1 место — Белкин Игорь (г. Пенза)
2 место — Юров Владимир (г. Волгоград)
3 место — Скрыпников Андрей (г. Волгоград)

Пока спортсмены выясняли, кто лучший, зрителей развлекали на интерактивных площадках. Тут можно было увидеть выставку современной военной техники Сухопутных войск России, учебной техники ДОСААФ России, а также современной спортивной техники. Для желающих работали мастер-классы по военно-историческим темам.

Кроме того, здесь проходили показательные выступления по рукопашному бою и воздушные бои авиамоделей. Самые смелые могли прокатиться на снегоходах и квадроциклах. Ну и самым ярким мероприятием дня стала военно-историческая реконструкция «Освобождения концлагеря Дулаг 205». Ну а чтобы зрители не мерзли, им предлагали горячий чай, приготовленный на костре.

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Последние коментарии

  1. Vera says:

    Жаль что я не попала :sunglasses: Ну как не попала, мороза испугалась.

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