Можно не уважать себя, можно не уважать других, но все мы без исключения должны уважать память о тех, кто отдал свои жизни за нас и наше будущее.

Уважаемые жители и гости нашего города, «Живой Волгоград» обращается к вам с огромной просьбой: разъясните тем, кто не понимает по-русски, для чего на Мамаевом Кургане стоит табличка с надписью: «ПО БРАТСКОЙ МОГИЛЕ НЕ ХОДИТЬ! Здесь захоронены 34505 человек».

Дело в том, что побывав на Мамаевом Кургане, наша редакция обнаружила тропинку, вытоптанную прямо рядом с табличкой. Мы прекрасно понимаем, что волгоградцы тропу протоптать не могли, так как Волгоград — это город-герой с величайшим историческим прошлым, и все рожденные здесь жители об этом знают. Каждый волгоградец пропитан патриотизмом с головы до пят. По статистике волгоградцы данный мемориал посещают только по великим датам, а зимой желающих из местных жителей здесь с огнем не сыщешь, если только они не сопровождают гостей города.

Получается, что это безобразие, скорее всего, сделали приезжие. К великому сожалению, установленная табличка имеет надпись только на русском языке, что затрудняет понимание для иностранных посетителей.

Волгоградцы, будьте бдительны и не стесняйтесь делать замечание. Если вы увидели, что люди идут прямо по братской могиле, постарайтесь вежливо объяснить им, что это неправильно, а для восхождения к монументу «Родина-мать зовет» необходимо воспользоваться специально оборудованной дорожкой.

Как стало известно «Живому Волгограду», на состоявшемся недавно заседании Администрации Волгоградской области, посвящённому туристической привлекательности города, было принято решение об установке на территории Волгограда табличек, дублирующих информацию на английском языке. Наша редакция очень надеется, что данное решение поможет в борьбе с вандалами и нерадивыми туристами.

Справка Живого Волгограда: Во время Сталинградской битвы, которая стала решающим переломным сражением Великой Отечественной войны, холм Мамаева Кургана был стратегически важной высотой, откуда весь город открывался как на ладони. Занять его было задачей как для советских, так и для немецких войск. Именно здесь развернулись самые ожесточенные бои, принесшие большие потери для обеих сторон. Поэтому каждый клочок земли Мамаева Кургана буквально пропитан кровью солдат. Во время возведения мемориального комплекса все останки были бережно извлечены и захоронены в братских могилах. Дорожки для посещения проложены по тем участкам, где эксгумационные мероприятия были проведены по всем правилам, и неупокоенных бойцов здесь не осталось. Если вы стремитесь пройти более коротким путем, срезав через газон или неприметный холмик, подумайте, не пройдете ли вы по могиле наших с вами героических дедов, отдавших свои жизни за наше мирное будущее?