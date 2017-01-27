Уже завтра нас ждут последние выходные января. А будет ли в городе проходить что-нибудь интересное в эти дни? «Живой Волгоград» как обычно подскажем вам куда можно сходить и на что посмотреть.

Начнем с того, что ранее отмененный фестиваль креативных саней «Чудо сани — 2017» пройдет в эту субботу 28 января в Комсомольском саду. Регистрация участников начнется в 11:00. Старт фестиваля назначен на 12:00. Организаторы обещают, что мероприятие будет интересным.

Также, 28 января в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры состоятся открытые соревнования по легкой атлетике на Кубок Губернатора Волгоградской области. Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как бег на 60, 200, 400 и 1500 метров, прыжки с шестом, в высоту, в длину, тройной прыжок. Начало в 15:30.

29 января на трассе «Максимка» состоится состоится традиционный 54-й мотокросс «Битва на Волге», приуроченный к 74-й годовщине Победы в Сталинградской битве и 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Помимо мотокросса, на оборудованных площадках будет работать выставка современной военной техники Сухопутных войск России, учебной техники ДОСААФ России, а также современной спортивной техники. В рамках работы интерактивных площадок будут проведены мастер классы по военно- историческим темам. Начало в 12:00.

31 января в музее «Память» пройдут сразу несколько мероприятий: военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса»; военно-историческая реконструкция «Немецкий госпиталь»; кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде». Мероприятия будут проходить с 14:00 до 18:00.

Все подробности об этих и других мероприятиях смотрите в нашем календаре. Отличных вам выходных ;-)

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