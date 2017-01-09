Вот и открылся Комсомольский путепровод после ремонта. Это случилось в новогодние праздники. Сначала мост открыли для транспорта, а потом и для пешеходов. По самому мосту пешеходы теперь могут передвигаться, но, к сожалению, спуск к ЖД и Авто вокзалам пока не отремонтирован и закрыт. Так что если вы планируете с моста спуститься к вокзалу, у вас это не получится, ну если вы, конечно, не Бэтмен :-)

Ещё есть предупреждение для велосипедистов. Передвигаясь по мосту, не стоит сильно разгоняться, поскольку в дорожном полотне на стыках имеются зазоры, куда может угодить колесо велосипеда, что может спровоцировать падение.

Напомним, что мост был закрыт на реконструкцию 16 мая 2015 года. За это время рабочие отремонтировали дорожное полотно и укрепили нижнюю часть. И вот по истечение полутора лет Комсомольский путепровод вновь открыт.

Однако на данный момент еще не все работы завершены. В 2107 году реконструкция путепровода будет продолжена. Не готов спуск для пешеходов, отсутствуют освещение и грязезащитные барьеры. Так что окончательные результаты мы увидим еще не скоро. Ну а сейчас есть возможность насладиться движением транспорта и пешеходов по мосту :-)