Уже весной городской общественный транспорт будет работать по единому расписанию. Данное решение поможет сократить до минимума ожидание общественного транспорта пассажирами, сделает еще более быстрой и удобной пересадку между маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев. На данный момент единое расписание пассажирских перевозок в Волгограде прорабатывается при участии всех основных транспортных предприятий и будет завершено к весне этого года.

Единое расписание – один из элементов новой комплексной транспортной схемы. В рамках КТС основу маршрутной сети составят 15 опорных автобусных маршрутов (8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП №7», и 7 новых, которые обеспечит компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк»), 13 трамвайных, 9 троллейбусных. Из семи новых муниципальных маршрутов 4 уже работают, еще 3 открываются 1 февраля.

Опорную сеть дополняют несколько десятков вспомогательных маршрутов, для которых предусмотрены общие стыковочные остановки с основными автобусными маршрутами и линиями горэлектротранспорта. Они обеспечат связку внутрирайонных и межрайонных территорий с основными магистралями, по которым курсирует транспорт большой вместимости.

10 из вспомогательных маршрутов в марте начнут обслуживать автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных, будет приниматься к оплате единая транспортная карта. На остальных вспомогательных маршрутах продолжат работу маршрутные такси, охватывающие все удаленные территории города.