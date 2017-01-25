За численностью животных в регионе постоянно следят. Их пересчитывают и фиксируют результаты подсчета. Работы по мониторингу за численностью животных проводят специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Недавно был проведен ещё один мониторинг. На этот раз экологи пересчитали количество околоводных животных и барсуков на территории региона. В сравнении с прошлогодними показателями увеличилось количество водяной полевки, норки, енотовидной собаки, барсука и ондатры.

Напомним, учет численности любых охотничьих животных дает возможность получить достоверную информацию о состоянии основных видов охотничьих зверей и птиц. Учет по каждому виду проводится в строго определенное время года.

Например, лучший период для подсчета бобров — поздняя осень. До того, как лед встанет, учетчики обследуют все проточные водоемы, а после ледостава проверяют труднодоступные участки, наиболее востребованные у четвероногих лесорубов.

Благоприятные погодные условия прошлого года – отсутствие пожаров и других стихийных бедствий — в немалой степени способствовали увеличению численности животных, обитающих около воды. В частности, на 3% увеличилась численность норки, на 7% — водяной полевки. Барсук и ондатра прибавили по 10% каждый, больше всех – на 13% — возросла численность енотовидной собаки. В то же время на 1% и 4% соответственно снизилась численность бобра и выдры.

Напомним, до 5 февраля в Волгоградском регионе продолжается сезон зимней охоты на зайца-русака. До 28 февраля разрешена добыча кабана, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, норки, куницы, хоря, горностая, ласки и бобра. Охота на ондатру и водяную полевку продлится до первого апреля. Всего в Волгоградской области насчитывается 92 охотхозяйства и 9 общедоступных охотничьих угодий, расположенных на территории Алексеевского, Иловлинского, Клетского, Старополтавского, Новониколаевского, Ленинского, Палласовского районов Волгоградской области.