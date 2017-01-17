Весной и летом в Волгограде будет ограничено движение большегрузов. Такое постановление было подписано главой региона Андреем Бочаровым. В рамках постановления на весенне-летний период запрещен проезд большегрузного транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения в волгоградском регионе.

Как сообщили «Все для Вас» в пресс-службе администрации региона, в период с 1 по 30 апреля 2017 года движение тяжеловесного транспорта будет ограничено. Запрет будет действовать для машин, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. На въезде в регион будут установлены временные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

На летний период вводиться ограничения на передвижение большегрузов в период с 20 мая по 31 августа с 9:00 до 21:00 при температуре выше 32 градусов.

Напомним, что подобные ограничения уже вводились и не раз, но водителям большегрузов видимо об этих запретах не сообщают и они продолжают передвигаться по городу при любой температуре и с любым весом.