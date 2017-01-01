В Волгограде продолжают вводить в эксплуатацию новые автобусные маршруты. Уже с 26 декабря 2016 года открылось 4 муниципальных субсидируемых маршрута, а всего их будет семь. Оставшиеся три маршрута откроются 1 февраля.

На линиях работают новые газомоторные автобусы, поставляемые в город победителем открытого конкурса на обслуживание семи муниципальных маршрутов ООО «Волгоградский автобусный парк». Три маршрута, которые откроются в начале февраля, будут ходить по следующим направлениям:

№ 55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница» (будет следовать через остановочные пункты «Пр-кт им. Героев Сталинграда», «Школа № 115», «8-я площадка», «Угол парка», «ВолГУ», «ВГСХА», «7-я больница»);

№ 25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» (будет следовать по маршруту ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, ул. Тарифная, ул. им. генерала Штеменко, ул. 39-й Гвардейской, Мамаев Курган, к-тр «Родина», к-тр «Мир», Колледж нефти и газа, ВолГУ, ТРЦ «Акварель»);

№ 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая» (ул. им. академика Бардина, ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, стадион «Монолит», «Царицынская опера», «Центральный стадион», пл. им. В.И. Ленина, магазин «Современник», ТЮЗ, ул. им. Тулака, ул. 35-й Гвардейской, обувная фабрика, ул. Тополевая).

Движение подвижного состава по маршрутам контролируется специалистами предприятия. Большое внимание уделяется подготовке водителей, с кадровым персоналом проводят кропотливую работу.