Число заболевших гриппом и ОРВИ растет. Все больше классов закрываются на карантин. А буквально на днях руководство одной из гимназий города приняло решение о закрытие на карантин всего учебного заведения. Начиная с сегодняшнего дня, 23 декабря, отменяются занятия в 80 классах 16-ти муниципальных образовательных учреждений. Гимназия № 7 Красноармейского района полностью закрыта на карантин.

По-прежнему в Ворошиловском и Советском районах школьники учатся в обычном режиме — здесь не отменены занятия ни в одном классе. В Красноармейском районе из-за роста заболеваемости приостановлены занятия в 27 классах, в Центральном районе – в 23 классах, в Тракторозаводском районе нет уроков в 17 классах и т.д.

По данным специалистов департамента по образованию администрации Волгограда, во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20 процентов учащихся.