В ближайшие году в природном парке «Волго-Ахтубинска пойма» планируется расчистить два ерика и одно озеро. Такое решение было принято после экологической экспертизы, которую провели экологи. Это ерики Судомойка и Сахарный, а также озеро Запорное, расположенные в Среднеахтубинском районе.

Восстанавливать водные объекты Волго-Ахтубинской поймы начали еще с 2012 года. За это время была проведена огромная работа. На сегодняшний день расчищены и восстановлены ерики Дегтярный, Нарезной, Жерновой, Дудавев. А в этом году были закончены работы по экологической реабилитации ерика Каширин и начата расчистка ерика Аверин.

Данные работы необходимо проводить в связи с деградацией ериков и озер из-за недостаточного обводнения в паводковый период. Дефицит воды приводит к зарастанию водоемов, заиливанию мелководий, заболачиванию, уменьшению разнообразия флоры и фауны. Проводимые мероприятия по экологической реабилитации позволяют остановить деградационные процессы, способствуют улучшению проходимости водного потока в руслах, восстановлению микроклимата и пойменного ландшафта.

Проект по экологической реабилитации озера Запорное и ериков Судомойка и Сахарный включает ремонт водопропускных сооружений на ериках Верблюд, Судомойка, Сахарный, расчистку русла озера Запорное, очистку от чужеродной растительности и замену ее на растительность местной флоры, выпуск молоди рыб. Общая стоимость проекта составляет порядка 80 млн. рублей. На сегодняшний день он уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, и в следующем году комитет природных ресурсов и экологии региона представит его для защиты в Федеральном агентстве водных ресурсов.