Зима — нелегкое время для птиц и животных. Найти пропитание всё сложнее, и многие из них страдают от голода. В природном парке «Донской» стартовал сезон по подкормке птиц и животных. Уже сейчас сотрудники парка начали обустраивать подкормочные площадки. На территории парка расположились три «лесные столовые», которые были обустроены в труднодоступных для человека местах. В ближайшее время планируется создать ещё шесть.

Работу по улучшению условий обитания и воспроизводства диких животных специалисты природного парка «Донской» проводят уже более 10-ти лет. Ежегодно к сохранившимся после зимы площадкам прибавляется три-пять в новых местах. Благодаря заботе людей, обитатели лесных угодий питаются зерном и грубыми кормами, например, сеном.

По мере опустошения кормовых площадок сотрудники парка снова их наполняют. На днях специалисты парка оборудовали в районе озер Ильмень и Дубок три новые кормушки для обитающих здесь диких кабанов, фазанов, зайцев и других представителей фауны. Помощь животным продолжится в январе и феврале будущего года.

С особенностями этой важной работы сотрудники «Донского» знакомят учащихся и дошколят в ходе совместных встреч и бесед. Поскольку подкормочные площадки специалисты размещают, как правило, в труднодоступных даже для взрослого человека местах, дети с удовольствием участвуют в другой, не менее важной акции — «Покормите птиц». Кстати, самые активные из них уже размещают в городах и селах кормушки для пернатых, сделанные своими руками.