В дни подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на следующих городских улицах и площадях:

— с 14.00 часов до 15.00 часов 24 декабря 2016 года

по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2,

по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9,

по проспекту Героев Сталинграда (местный проезд) от дома № 21 до дома № 37;

объезд транспортных средств – по проспекту Героев Сталинграда;

— с 07 часов 31 декабря 2016 года до 06.00 часов 1 января 2017 года

на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им. В.И. Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской;

объезд транспортных средств будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской, проспекту им. В.И. Ленина;

— с 22.00 часов 31 декабря 2016 года до 04.00 часов 1 января 2017 года

по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2,

по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9,

по проезду от дома №3 на Бульваре Энгельса до дома №18 на улице Остравской;

объезд транспортных средств будет организован по проспекту Героев Сталинграда;

— с 14.00 часов до 20.00 часов 2 января 2017 года,

— с 12.00 часов до 20.00 часов 3 января 2017 года

на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;

объезд транспортных средств – по улицам Володарского, Гоголя;

— с 07.00 часов до 13.00 часов 6 января 2017 года по улице Чуйкова в границах от улицы Ленина до переулка Воровского,

— с 13.00 часов до 14.00 часов 06 января 2017 года на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями автомобильных дорог улиц Чуйкова, Советской, проспекта им. В.И. Ленина по мере прохождения колонны людей от верхней террасы Набережной им. 62-й Армии до площади Павших борцов,

— с 13.00 часов до 16.00 часов 6 января 2017 года на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;

объезд транспортных средств будет осуществляться по улицам Володарского, Гоголя, Краснознаменской, Ленина, Комсомольской, Набережной 62-й Армии;

— с 07.00 часов до 15.00 часов 7 января 2017 года

на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им. В.И. Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской;

объезд транспортных средств будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской, проспекту им. В.И. Ленина.

Кроме того, доступ горожан в зоны проведения общественно-массовых мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные посты полиции.

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