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В преддверии Нового года мы бегаем по магазинам и ломаем голову над сюрпризами для родных и друзей. «Живой Волгоград» решил облегчить волгоградцам задачу и предлагает универсальные идеи одновременно оригинальных и бюджетных подарков. Мы составили свой список 5 предметов, которые станут отличным презентом и порадуют в новогоднюю ночь близких вам людей.
Наушники
Приятным подарком для многих станут наушники. Наушники помогают нам ненадолго погрузиться в другой мир — мир музыки, воспоминаний, фантазий и мечтаний. Многие современные мобильные устройства обладают одинаковыми разъемами под наушники, поэтому подобрать подарок не составит труда. Цена может варьироваться. Неплохие наушники можно приобрести в пределах 3 тысяч рублей, беспроводной аксессуар будет стоит подороже. Но тут, как говорится, на вкус и цвет…
Селфи-палка (монопод для селфи):
Кто же в наше время не любит фотографироваться? Отличным подарком для любителей селфи станет селфи-палка. Instagram все ещё популярен, любителей селфи меньше не становится. Поэтому оригинальный и к тому же недорогой подарок порадует многих. Стоимость модного аксессуара зависит от бренда и качества. Средняя цена селфи-палки в розничных магазинах — 800 рублей.
Смартфон
Сегодня в магазинах вполне реально найти недорогой смартфон достойного качества. Такой подарок отлично подойдет как взрослым, так и детям.
Как вариант бюджетного телефона отлично подойдет смартфон Tele2 Mini с достаточно большим экраном, двумя SIM-картами и возможностью выхода в интернет. Его можно приобрести в любом салоне связи или интернет-магазине Tele2 по цене 2490 рублей.
Кстати, в начале года мы тестировали смартфон Tele2 Mini и публиковали о нем подробный обзор.
Напольные весы
Сегодня в моде здоровый образ жизни, многие увлекаются спортом, следят за питанием и фигурой. При этом не все решаются купить себе весы. :-) Почему бы вам не подарить другу весы? Конечно, некоторые девушки могут не понять ваши благие намерения и обидеться. Поэтому следует заранее продумать, кого такой подарок не смутит. Весы пригодятся в любом доме и даже в офисе. Поел в обед, а потом раз — и на весы, удостовериться, что обед пошел на пользу. :-) Средняя цена напольных весов — 1100 рублей.
Внешний аккумулятор (Power Bank)
В мире гаджетов и интернета портативная зарядка необходима всем. Это незаменимая вещь в поездках и путешествиях, которая продлит «жизнь» вашему смартфону при отсутствии традиционной розетки. Средняя цена на Power Bank в розничных магазинах — 1200 рублей.
Что подарить близким – решать вам. Ну, а если вы уже определились с презентом, не забудьте про упаковку. Мы рекомендуем обратиться в специальные упаковочные центры Tele2, где специалист компании бесплатно завернет любой подарок — наушники, весы или смартфон — в красивую праздничную бумагу (правда, при подключении к сети Tele2 или при покупке фирменного оборудования). Но редакция «Живого Волгограда» новогодним предложением уже воспользовалась. В конце концов, красивый телефонный номер тоже станет отличным подарком другу. А можно оставить его себе, начав в Новый год новую жизнь с новым номером. Подробную информацию об акции узнавайте на сайте оператора.
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