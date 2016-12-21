Смартфон

Сегодня в магазинах вполне реально найти недорогой смартфон достойного качества. Такой подарок отлично подойдет как взрослым, так и детям.

Как вариант бюджетного телефона отлично подойдет смартфон Tele2 Mini с достаточно большим экраном, двумя SIM-картами и возможностью выхода в интернет. Его можно приобрести в любом салоне связи или интернет-магазине Tele2 по цене 2490 рублей.

Кстати, в начале года мы тестировали смартфон Tele2 Mini и публиковали о нем подробный обзор.