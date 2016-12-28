С наступлением Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные. Новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте начнет действовать с 1 января. Уже на этой неделе планируется старт продаж электронных транспортных карт, с помощью которых в новом году можно будет оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Приобрести новую транспортную карту, а также «электронный кошелек», можно будет в отделениях Почты России, кассах МУП «Метроэлектротранс», киосках Союзпечати. Позже, в процессе поэтапного внедрения системы, планируется подключить к ней и банковские терминалы, с помощью которых пассажиры будут вносить деньги на карту. В дальнейшем появится возможность пополнения средств на электронном проездном через Интернет.

При получении карты в пользование пассажир платит 100 рублей за подключение к автоматизированной системе учета оплаты проезда. Использование единого электронного проездного позволит платить за проезд на 10 процентов меньше в сравнении с наличной оплатой – 18 рублей вместо 20-ти на автобусах, троллейбусах, трамваях и 23 рубля вместо 25-ти на СТ.

Льготные карты именные, поэтому в случае потери карту можно будет заблокировать и восстановить в Сервисном центре «Транспортная карта «Волна»» по адресу: ул. Советская, 7. Обычные гражданские карты именными не являются.

Внедрение новой системы электронной формы оплаты будет происходить поэтапно: так, к началу весны планируется ввести еще одну форму электронной оплаты – безлимитный проездной сроком на месяц с фиксированной стоимостью для разных категорий пассажиров.

Наряду с этим для удобства пассажиров продолжат действовать традиционные проездные билеты. Кондукторы в салонах подвижного состава будут принимать плату и наличными, и электронной картой. Транспортные предприятия уже обеспечены ручными устройствами для списания средств с пластиковой карты, проведено обучение кондукторов.