Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники

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До нового года осталось.
3 д. 6 час. 27 мин. 22 сек.
В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали куда идти, «Живой Волгоград» решил вам облегчить задачу и собрал все мероприятия «под одной крышей».
В этом анонсе, который будет постоянно обновляться, вы узнаете обо всех мероприятиях, проходящих в праздничные дни. Обязательно следите за обновлениями, и вы точно будете знать что, где и когда будет проходить.
КАК СМОТРЕТЬ
Обязательно перейдите по кнопочкам ниже. Вы даже не представляете, как можно следить за волгоградскими событиями. (Если они, конечно, вам интересны)
ОБНОВЛЯЕМАЯ ПАМЯТКА
Не будьте «жадиной» и поделитесь программой мероприятий со своими друзьями, нажав кнопочки ниже, и друзья вам скажут спасибо :-)
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Подписка на Живой Волгоград
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