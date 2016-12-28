Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники

В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали куда идти, «Живой Волгоград» решил вам облегчить задачу и собрал все мероприятия «под одной крышей».

В этом анонсе, который будет постоянно обновляться, вы узнаете обо всех мероприятиях, проходящих в праздничные дни. Обязательно следите за обновлениями, и вы точно будете знать что, где и когда будет проходить.