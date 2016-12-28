Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники

Как скоротать новогодние праздники и не сойти с ума? Мы собрали все мероприятия в одной публикации. Наслаждайтесь) 😄

Копаев Алексей
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До нового года осталось.

3 д. 6 час. 27 мин. 22 сек.

В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали куда идти, «Живой Волгоград» решил вам облегчить задачу и собрал все мероприятия «под одной крышей».

В этом анонсе, который будет постоянно обновляться, вы узнаете обо всех мероприятиях, проходящих в праздничные дни. Обязательно следите за обновлениями, и вы точно будете знать что, где и когда будет проходить.

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Обязательно перейдите по кнопочкам ниже. Вы даже не представляете, как можно следить за волгоградскими событиями. (Если они, конечно, вам интересны)

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Декабрь 2016 – Январь 2017 Дек 2016 – Янв 2017
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Декабрь 31 (Суббота)
Билеты
Новогодняя дискотека «Когда часы 12 бьют…» (Тракторозаводский район
Новогодняя дискотека «Когда часы 12 бьют...» (Тракторозаводский район @ Пл. им. Дзержинского Тракторозаводский район
Дек 31 2016 @ 11:00 – Янв 1 2017 @ 02:15 Пл. им. Дзержинского Тракторозаводский район
В новогоднюю ночь для жителей и гостей Тракторозаводского района будет организованна Новогодняя дискотека «Когда часы 12 бьют…». Мероприятие будет проходить с 11:00 31 декабря 2016 года до 2:00 1 января 2017 года. на площади им. Дзержинского.
Билеты
Музыкальное оформление новогодней елки (Кировский район)
Музыкальное оформление новогодней елки (Кировский район) @ площадь перед "Авангардом"
Дек 31 2016 @ 22:00 – Янв 1 2017 @ 02:15 площадь перед "Авангардом"
В новогоднюю ночь для жителей Кировского района будет организованно праздничное мероприятие с музыкальным оформлением новогодней елки. Мероприятие будет проходить с 22:00 31 декабря 2016 года до 2:00 1 января 2017 года.
Билеты
Новогодняя DISCOтека «Музыкальный граммофон» ( Краснооктябрьский район)
Новогодняя DISCOтека «Музыкальный граммофон» ( Краснооктябрьский район) @ Веранда МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»
Дек 31 @ 22:00 – 23:45 Веранда МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»
Для жителей Краснооктябрьского района в новогоднюю ночь будет организованна новогодняя DISCOтека «Музыкальный граммофон».  Мероприятие будет проходить 31 декабря с 22:00 на веранде МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».
Билеты
Праздничная программа «Новогодние забавы»
Праздничная программа «Новогодние забавы» @ пл. Павших Борцов
Дек 31 2016 @ 23:00 – Янв 1 2017 @ 04:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцам предлагают встретить Новый год вместе на площади Павших Борцов.  Празднично новогодняя программа «Новогодние забавы» начнется в 23:00 31 декабря 2016 года, а завершиться в 4:00 1 января 2017 года. Вас ждет разнообразная развлекательная программа а[...]
Билеты
Праздничная программа «С Новым годом!», народные гулянья (Советский район)
Праздничная программа «С Новым годом!», народные гулянья (Советский район) @ площадь перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района»
Дек 31 2016 @ 23:00 – Янв 1 2017 @ 04:00 площадь перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района»
Для жителей Советского района в новогоднюю ночь будет организованно праздничное мероприятие, посвященное встречи Нового года. Мероприятие будет проходить на площади перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района» с 23:00 31 декабря 2016 года до 4:00 1[...]
Январь 1 (Воскресенье)
Билеты
Новогодний фейерверк
Новогодний фейерверк @ пл. Павших Борцов
Янв 1 @ 01:00 пл. Павших Борцов
После встречи Нового года волгоградцы смогут увидеть праздничный фейерверк, который прогремит над площадью Павших Борцов ровно в час ночи 1 января.
Билеты
Праздничное мероприятие (Красноармейский район)
Праздничное мероприятие (Красноармейский район) @ бульвар им. Энгельса Красноармейский район
Янв 1 @ 01:00 – 03:00 бульвар им. Энгельса Красноармейский район
Для жителей Красноармейского района будет организовано праздничное мероприятие, посвященное встречи Нового года. Мероприятие будет проходить 1 января с 1:00 до 3:00 на бульваре им. Энгельса.
Январь 2 (Понедельник)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 2 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Билеты
Танцевальный марафон «Ice dance»
Танцевальный марафон «Ice dance» @ Площадь Павших Борцов
Янв 2 @ 16:00 – 19:00 Площадь Павших Борцов
В Волгограде состоится городской танцевальный марафон «Ice dance». Мероприятие будет проходить 2 января 2017 года на площади Павших Борцов с 16 до 19 часов. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20 декабря 2016 года на эл.[...]
Январь 3 (Вторник)
Билеты
Праздничная программа «Новогоднее чудо!»
Праздничная программа «Новогоднее чудо!» @ пл. Павших Борцов
Янв 3 @ 16:00 – 18:30 пл. Павших Борцов
Еще одно праздничное мероприятие будет проходить для волгоградцев в новогодние дни — «Новогоднее чудо!».  Мероприятие пройдет 3 января на площади павших Борцов, начало в 16:00 завершение в 18:00. Приходите всей семьей. Будет весело.
Билеты
Фестиваль новогодней АРТ-елки
Фестиваль новогодней АРТ-елки @ пл. Павших Борцов
Янв 3 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
В новогодние праздники на площади Павших Борцов состоится фестиваль новогодней АРТ-елки.  Мероприятие состоится 3 января с 16:00 до 18:00. Участниками конкурса станут индивидуальные авторы елок, авторские коллективы — семейные, трудовые, школьные, студенческие и другие. Все авторские коллективы[...]
Январь 4 (Среда)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 4 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Январь 5 (Четверг)
Билеты
Шоу-программа «В гостях у Нового года»
Шоу-программа «В гостях у Нового года» @ пл. Павших Борцов
Янв 5 @ 11:00 – 14:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцев приглашают на новогоднюю шоу-программу «В гостях у Нового года».  Мероприятие будет проходить на площади Павших Борцов 5 января начало в 11:00. Приходите всей семьей, будет весело.
Билеты
Праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!»
Праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!» @ пл. Павших Борцов
Янв 5 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцев приглашают на праздничную программу «Веселится весь народ – это праздник Новый год!». Мероприятие состоится 5 января на площади Павших Борцов. С 16:00 до 18:00 гостей будут развлекать творческие коллективы города.
Январь 6 (Пятница)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 6 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Билеты
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» @ Стадион "Зенит"
Янв 6 @ 11:00 – 13:00 Стадион "Зенит"
Волгоградцам предлагают принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».  Соревнования будут проходить на территории СК «Зенит» 6 января, начало в 11:00.
Билеты
Фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017»
Фестиваль креативных саней "Чудо сани 2017" @ Комсомольский сад
Янв 6 @ 11:00 – 14:00 Комсомольский сад
Волгоградцы смогут проявить свой талант в создании свой саней. После Нового года в Волгограде состоится фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017». Мероприятие будет проходить 6 января в Комсомольском саду с 11:00 до 14:00. Для участия в мероприятии[...]
Билеты
Парад сказки
Парад сказки @ верхняя терраса центральной набережной
Янв 6 @ 14:00 – 16:00 верхняя терраса центральной набережной
В Волгограде состоится «Парад сказки». Мероприятие будет проходить 6 января 2017 года на верхней террасе центральной набережной, начало в 14:00. Жители и гости города в образе сказочных персонажей – от Богатыря до Гарри Поттера, от Василисы[...]
Билеты
Праздничная программа «Рождественский калейдоскоп»
Праздничная программа «Рождественский калейдоскоп» @ пл. Павших Борцов
Янв 6 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
На главной площади города для гостей и жителей Волгограда пройдет праздничная программа «Рождественский калейдоскоп».  Мероприятие будет проходить на площади Павших Борцов 6 января с 16:00 до 18:00.
Январь 7 (Суббота)
Билеты
Праздничное мероприятие «Рождество вокруг нас»
Праздничное мероприятие «Рождество вокруг нас» @ площадь перед Казанским Кафедральным Собором
Янв 7 @ 10:30 – 12:00 площадь перед Казанским Кафедральным Собором
Волгоградцев приглашают на праздничную рождественскую программу «Рождество вокруг нас».  Мероприятие состоится 7 января на площади перед Казанский Кафедральным собором, начало в 10:30
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 7 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Билеты
Праздничный концерт «Рождественские хороводы»
Праздничный концерт «Рождественские хороводы» @ Веранда МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»
Янв 7 @ 12:00 – 13:15 Веранда МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»
Для жителей и гостей Краснооктябрьского района состоится праздничный концерт «Рождественские хороводы».  Мероприятие будет проходить 7 января с 12:00 до 13:00 на веранде МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина». тут вас ждут народные гулянья и[...]
Билеты
Рождественский карнавальный забег
Рождественский карнавальный забег @ пл. Павших Борцов
Янв 7 @ 12:00 пл. Павших Борцов
В Волгограде состоится рождественский карнавальный забег, участниками которого могут стать все желающие. Зарегистрироваться для участия в забеге можно до 5 января 2017 годы по ссылке. Спортивный праздник с карнавальным забегом на 1км и соревновательным забегом на[...]
Билеты
Театрализованная игровая программа «Рождественский разгуляй»
Театрализованная игровая программа «Рождественский разгуляй» @ Парк аттракционов на Спартановке
Янв 7 @ 12:00 – 13:15 Парк аттракционов на Спартановке
Для жителей и гостей Тракторозаводского района в Рождество будет организованна театрализованная игровая программа «Рождественский разгуляй». Мероприятие будет проходить в парке аттракционов на Спартановке 7 января с 12:00 парад Деда Мороза
Билеты
Праздничная программа «Рождественские огни»
Праздничная программа «Рождественские огни» @ пл. Павших Борцов
Янв 7 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцев приглашают на праздничную программу «Рождественские огни».  Мероприятие состоится 7 января на площади Павших Борцов, начало в 16:00.
Декабрь 2016 – Январь 2017 Дек 2016 – Янв 2017

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