Вот и 2016 год уже практически закончился, до Нового 2017 года осталось чуть больше недели, и у нас остались последние полноценные выходные уходящего года. Как нам кажется именно в эти дни стоит проводить 2016 год. Конечно, как провести эти дни решать только вам! Ну а мы в свою очередь как обычно подскажем как разбавить свой досуг и куда сходить в ближайшее дни :-)

23 декабря

Волгоградский Музей Изобразительных Искусств им. И.И. Машкова приглашает волгоградцев на открытие выставки «Против кича», посвященной русскому народному искусству и традиционными промыслам XVIII-XX. На выставке будут представлены резьба и роспись по дереву, художественная обработка металлов, народная игрушка, ткачество и вышивка.

В 14:45 на ледовом катке «Новое поколение» состоится матч Первенства России по хоккею. На люду встретятся команды «Легион» (Волгоградская область) и «СДЮСШОР №6» (Ростов-на-Дону).

В 15:00 в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «История оперетты на Нижней Волге», приуроченной к предстоящему 85-летнему юбилею Волгоградского музыкального театра.

24 декабря

С 9:00 на территории МУП «Рынок оптово-розничной торговли» в Ворошиловском районе начнет свою работу ярмарка «Дары земли волгоградской». Ярмарка будет проходить 24 декабря с 9 до 16 часов.

В 11:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие выставки «Образы далеких эпох», организованная Клубом исторической реконструкции «Шведо-Новгородский отряд».

В 12:00 в ТРЦ «Акварель» начнет свою работу благотворительный базар «Атмосфера». Вас ждёт много сладостей и согревающих напитков, уютная атмосфера, феерия подарков от участников, праздничный концерт от лучших артистов города, а также мастер-классы и увлекательное шоу для вас и ваших детей! Базар будет работать с 12 до 19 часов 24 и 25 декабря.

В 14:00 на площади Павших Борцов начнется праздник «Вместе в Новый год!», который состоится в рамках партийного проекта «Крепкая семья», направленного на укрепление традиционных семейных ценностей. Гостей ждут «Русские забавы», «Город Мастеров», «Чудеса Старой Сарепты» — это лишь некоторые праздничные площадки, подготовленные организаторами елки.

В 14:00 в Красноармейском районе на бульваре им. Энгельса состоится «Парад Дедов Морозов».

25 декабря

В 10:00 возле музея-панорамы «Сталинградская битва» начнется благотворительный забег #покорми4лапы. Условия участия очень просты: приноси 2 кг сухого корма и беги с участниками 5 км по Центральной набережной Волгограда. Собранный корм поможет бездомным животным из приюта «Дино» перенести эту зиму!

А в 17:00 на площади Павших Борцов ожидается прибытие «Рождественского каравана Coca Cola». Здесь сотрудники компании при поддержке Администрации города организуют веселые конкурсы и представления для горожан!

Вот такие насыщенные выходные ждут волгоградцев. Все подробности об этих и других мероприятиях ищите в нашем календаре. Ну а наша редакция желает вам отличных выходных и хорошего настроения ;-)