Уже меньше двух недель осталось до Нового года. Все спешат купить подарки и украсить свой дом к празднику. Ну а куда же без главной красавицы? Чтобы каждый житель Волгограда мог приобрести новогоднее дерево недалеко от своего дома, в городе открылось 111 временных точек по продаже сосен.

Больше всего повезло жителям Тракторозаводского района, тут насчитывается 28 торговых точек, в Центральном районе — 23 елочных базара, в Ворошиловском – 17, в Советском – 12, в Кировском – 11, в Красноармейском – 8 базаров, в Дзержинском – 7, а в Краснооктябрьском – 5.

Год выдался не засушливым, поэтому сосенки радуют красотой, желтых совсем мало, по большей части, продают зеленые деревца. Цена начинается от 400 рублей за небольшое дерево, дерево повыше будет стоит уже 800 рублей. А вечером, когда есть ветки, продавцы предлагают сосновые кустики, собранные из веток, закрепленных на деревянной подставке. В общем, каждый сможет приобрести себе новогоднее деревце любых размеров.