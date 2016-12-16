Уже совсем скоро наступит Новый год, а значит в городе будет проходить множество праздничных мероприятий. И чтобы у гостей и жителей Волгограда было праздничное настроение, центр города принарядили для в честь этого долгожданного события.

Главную площадь начали готовить ещё с начала декабря, и к середине месяца тут уже был закончен монтаж главной новогодней красавицы, а также светодиодных композиций, которые дополняют всю картину.

В этом году тут появился целый новогодний городок с шарами, подарками и замысловатыми сказочными деревьями. Днем, конечно, всей красоты не увидишь, а вот ночью…

В вечернее время на площади зажигается вся торжественная иллюминация, и вот тогда наступает настоящая сказка. Красочные огни не только освещают площадь, но и напоминают горожанам, что вот-вот наступит самый волшебный праздник.