В Волгограде сокращается количество классов в учебных учреждениях, закрытых на карантин в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент занятия временно приостановлены в 46 классах 10-ти муниципальных образовательных учреждений, гимназия № 7 также остается на карантине.

По сравнению с предыдущей неделей, количество школ, гимназий и лицеев, где на карантин закрыты отдельные классы, значительно уменьшилось. Напомним, что на прошлой неделе на карантин было закрыто 85 классов в 16 учебных учреждениях.

Стоит отметить, что на карантин уходят только те классы, где число заболевших превышает 20 процентов. Введение ограничительных мероприятий с отменой уроков в школах позволяет снизить дальнейшее распространение инфекции среди детей.