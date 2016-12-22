Зима в этом году у нас настоящая — с морозами и снегом. Конечно, бывают дни, когда температура поднимается до -1 +1, но в основном мороз уже устойчивый, и слякоть на улицах встречается все реже. И если в декабре 2015 года погода не позволяла залить в городе катки, то начало зимы 2016 отлично подходит для таких развлечений.

Для горожан подготовили более 40 ледовых катков: некоторые из них будут платными, а кое-где можно будет покататься и бесплатно. Многие катки оборудовали пунктами проката и раздевалками, в вечернее время площадки освещаются, а на некоторых из них даже будет звучать музыка.

Найти катки можно: на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе; в Дзержинском районе — рядом с культурным центром «XXI век»; в Тракторозаводском районе — на площади им. Дзержинского и на площади Аттракционов; в Советском районе — перед магазином «Спортмастер» около с ТРЦ «Акварель», а также рядом с подростковым клубом «Дружба» (ул. Автомобилистов, 4); в Кировском районе — рядом с ТЦ «Космос», на стадионе МУ СДЮСШОР №16, в парке «50 лет Октября»; в Красноармейском районе — на спортивной площадке школы №120 и на стадионе «Темп»; в Краснооктябрьском районе — на стадионе «Зенит». Еще 5 катков по согласованию с жильцами многоквартирных домов планируют залить управляющие организации Центрального района, в частности, планируется, что катки появятся во дворах по ул. Пархоменко, пр. Ленина, улице Ангарской и некоторых других.

Если вы любитель активного отдыха, то не теряйте время и отправляйтесь на каток, а также позовите друзей, ведь вместе будет гораздо веселее кататься и падать.