Уже совсем скоро в Волгограде заработают новые автобусные маршруты, всего их будет семь. А начиная с сегодняшнего, 26 декабря, планируется тестовый запуск по первым двум направлениям: заработают маршруты № 20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок – Кардиоцентр».

А к 1 февраля 2017 года, в соответствии с условиями контракта, заработают все семь маршрутов в полном объеме. К этому времени на линии поэтапно выйдут 149 комфортабельных машин, еще 15 резервных будут задействованы в обеспечении бесперебойности движения. Его интервал в пиковые часы составит 10 минут, в межпиковое время 15-20 минут.

По результатам открытого аукциона на осуществления перевозок по регулируемым тарифам выиграл ООО «Волгоградский автобусный парк», с которым и был заключен контракт сроком на пять лет.

Транспортная компания будет осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам на новых низкопольных автобусах большой вместимости марки ЛиАЗ-529267 2016 года выпуска. Отсутствие ступенек ускоряет процесс посадки-высадки, предоставляет дополнительные удобства для пассажиров с детскими колясками.

Кроме того, все современные газомоторные автобусы оборудованы площадками для перевозки маломобильных граждан и климатическими установками. Общая вместимость автобуса составляет 108 человек, из которых 28 – места для сидения. Автобусы соответствуют 5 экологическому классу безопасности и в качестве топлива используют компримированный природный газ. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, за движением по маршруту будет осуществляться непрерывный контроль.

Уже в ближайшее время волгоградцы смогут в полной мере оценить удобство работы новых комфортабельных машин на следующих маршрутах: «Жилгородок — ул. им. Тулака», «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев», «Жилгородок – Кардиоцентр», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Поселок ГЭС – ул. Тополевая», «Юбилейный – 7-я больница», «Спартановка – ТРЦ «Акварель».