До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников традиционно дорожают как овощи и фрукты, так и другие продукты питания. И чтобы наши читатели не бегали по всем магазинам в поисках самых дешевых товаров, редакция «Живого Волгограда» самостоятельно сделала рейд и снова сравнила для вас цены.

В этот раз мы добавили в список продуктов мандарины и свеклу, а также (по многочисленным просьбам читателей) внесли в перечень магазинов ещё четыре популярных магазина -«АШАН», «Лента», «SELGROS» и «Пятёрочка».

Публикация разбита на два блока. В первом блоке представлены цены в конкретных магазинах, а во втором — сама таблица сравнения.