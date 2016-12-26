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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников традиционно дорожают как овощи и фрукты, так и другие продукты питания. И чтобы наши читатели не бегали по всем магазинам в поисках самых дешевых товаров, редакция «Живого Волгограда» самостоятельно сделала рейд и снова сравнила для вас цены.
В этот раз мы добавили в список продуктов мандарины и свеклу, а также (по многочисленным просьбам читателей) внесли в перечень магазинов ещё четыре популярных магазина -«АШАН», «Лента», «SELGROS» и «Пятёрочка».
Публикация разбита на два блока. В первом блоке представлены цены в конкретных магазинах, а во втором — сама таблица сравнения.
ТРАКТОРНЫЙ РЫНОК
Тракторный рынок достаточно популярен среди горожан, поэтому он тоже включен в наш список. Пройдя по рынку, мы увидели вот такую картину ценников. Для сравнения взята средняя стоимость.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|180,00
|150,00
|20,00
|25,00
|20,00
|25,00
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|150,00
|70,00
|50,00
|120,00
|90,00
|25,00
АШАН
В этот раз мы заглянули и в «АШАН», поскольку читатели «Живого Волгограда» неоднократно просили редакцию включить этот магазин в наш список сравнения. Это один из самых популярных гипермаркетов Волгограда, поэтому традиционно перед праздниками народ толпами едет сюда закупаться. К сожалению, в момент нашего посещения огурцов на прилавке не было.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|99,00
|0,00
|10,00
|8,89
|14,00
|14,00
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|116,00
|34,19
|49,00
|103,20
|84,00
|14,69
Лента
Ещё один популярный магазин — «Лента». В нашем городе имеются уже 3 таких гипермаркета: два в Советском районе и один — в Дзержинском. Стоимость продуктов здесь усредненная, однако достаточно часто магазины предлагают своим покупателям товары по акционной цене. Мы рассматривали только те расценки на продукты питания, которые предлагаются по карте покупателя магазина «Лента». На момент нашего посещения в этом гипермаркете отсутствовали бананы.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|259,99
|221,79
|18,59
|17,29
|10,59
|16,39
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|119,99
|0,00
|69,99
|69,14
|49,99
|15,69
МАГНИТ СЕМЕЙНЫЙ
Гипермаркет «Магнит» доступен многим жителям города, да и цены тут приемлемые. Тут все просто — фиксированная цена на каждый вид товара. Также есть акции, во время которых можно неплохо сэкономить на том или ином продукте.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|107,10
|216,66
|12,10
|9,90
|12,10
|14,40
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|128,00
|39,90
|49,40
|40,40
|53,90
|16,50
СУПЕР МАН
«СуперМАН» — ещё один популярный магазин, где закупаются жители города. Тут также, как и в «Магните», цена фиксированная на каждый товар. Однако для владельцев карт магазина «СуперМАН» на некоторые виды продуктов предлагаются скидки.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|169,90
|136,90
|11,90
|12,10
|12,90
|12,90
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|135,90
|86,30
|61,00
|69,90
|72,90
|11,90
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
Центральный рынок — популярное место у жителей центральной части города. Тут есть из чего выбрать, цены практически одинаковые. Для сравнения мы взяли среднюю стоимость.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|200,00
|200,00
|18,00
|15,00
|30,00
|20,00
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|100,00
|100,00
|120,00
|150,00
|150,00
|30,00
ОКЕЙ
Супермаркет «О’кей» также является популярным магазином. В нем закупается немало людей, а значит и этот магазин мы внесли в свой список. В этом супермаркете, как и в «Ленте», действует система дисконтных карт, по которым стоимость продуктов гораздо ниже, нежели без карты. Поэтому для сравнения мы взяли только дисконтные цены по карте.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|92,50
|73,40
|13,00
|10,30
|10,30
|13,00
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|120,90
|46,00
|86,40
|48,90
|49,90
|11,89
РАДЕЖ
Супермаркет «Радеж» присутствует во всех районах города и доступен всем жителям. Многочисленность магазинов этой исключительно волгоградской торговой сети говорит о том, что покупатели здесь есть всегда. Мы заметили маленькую хитрость в оформлении ценников: практически все цены в этом магазине заканчиваются на 89 или 99 копеек.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|147,99
|127,99
|14,79
|11,99
|14,89
|13,79
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|129,89
|54,99
|69,99
|59,99
|72,99
|14,99
Пятерочка
Супермаркет «Пятёрочка» присутствует практически во всех районах города, поэтому жители Волгограда частенько сюда заглядывают. Здесь часто проходят акции, во время которых цены снижаются на многие виды товаров. Когда мы были в магазине, акция заканчивалась, поэтому мы выписали цены без скидок.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|120,00
|149,00
|15,69
|9,85
|14,45
|12,55
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|139,00
|48,35
|56,95
|50,35
|99,95
|10,45
ЗЕЛЬГРОС
А вот ещё один магазин, который нас просили внести в наш список сравнения цен — «SELGROS». В этот гипермаркет можно попасть только по карте покупателя. Цены тут тоже указаны по карте и без. Мы выписывали цены по карте.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|154,90
|129,90
|15,90
|10,90
|13,90
|14,91
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|111,90
|59,90
|61,90
|54,91
|59,90
|13,90
ПОКУПОЧКА
Еще один распространенный супермаркет — «Покупочка». В этом магазине нет цен по картам, но зато есть много желтых ценников, которые предлагают товары по низкой стоимости. И поэтому мы не можем сказать, как и когда здесь поменяются цены.
|Томаты
|Огурцы
|Картофель
|Капуста
|Лук репчатый
|Морковь
|149,99
|139,90
|11,80
|10,90
|12,80
|12,80
|Перец болгарский
|Бананы
|Яблоки
|Апельсины
|Мандарины
|Свекла
|129,90
|45,90
|52,90
|49,90
|58,40
|10,40
Так где же дешевле?
Теперь мы знаем цены в тех магазинах, в которых побывали. А теперь пришло время их сравнить.
Для удобства мы разместили каждый овощ и фрукт в индивидуальном окошке, щелкайте на их название и сможете просмотреть таблицу сравнение цен.
ТОМАТ
Самые дорогие томаты в гипермаркете «Лента», а самые дешевые — в супермаркете «О’кей».
ОГУРЦЫ
Самые дорогие огурцы продаются в гипермаркете «Лента», ну а самые дешевые можно найти в «О’кей». В «АШАНе» огурцов не было.
КАРТОФЕЛЬ
Картофель самый дорогой продается на Тракторном рынке, а самый дешевый — в «АШАНе».
КАПУСТА
Капуста, как и картофель, дороже всего на Тракторном рынке, а дешевле — в «АШАНе».
ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Самый дорогой репчатый лук можно найти на Центральном рынке, ну а дешевый можно приобрести в «О’кей».
МОРКОВЬ
Самая дорогая морковь продается на Тракторном рынке, а самую дешевую можно купить в «Пятёрочке».
ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ
Самый дорогой болгарский перец продают на Тракторном рынке, а самый дешевый — на Центральном рынке.
БАНАНЫ
Самый дорогие бананы можно приобрести в «СуперМАНе», а самые дешевые — в «АШАНе», в «Ленте» бананов не было.
ЯБЛОКИ
Яблоки самые дорогие продаются на Центральном рынке, а самые дешевые можно приобрести в «АШАНе».
АПЕЛЬСИНЫ
Также на Центральном рынке самые дорогие апельсины, ну а дешевые можно приобрести в «Семейном Магните».
АПЕЛЬСИНЫ
И ещё на Центральном рынке продают самые дорогие мандарины, которые сейчас являются достаточно популярным продуктом, ну а самые дешевые — в «О’кей».
Свекла
Самая дорогая свекла также продается на Центральном рынке, а самая дешевая — в «Покупочке».
Ну вот мы и сравнили предновогодние цены на овощи и фрукты в 11 популярных магазинах нашего города. Надеемся, что данная публикация будет вам полезна. Ну а если вы хотите посмотреть, как изменились цены с прошлого сравнения, смотрите нашу предыдущую публикацию.
Замер цен делали 25.12.2016
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