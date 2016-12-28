В предновогодние дни на главных улицах города можно будет встретить Дед Морозов со Снегурочками. Переодетые педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений будут поздравлять волгоградцев и гостей города с наступающим праздником. Мероприятие будет проходить 28, 29, 30 декабря с 10:00 до 13:00 в каждом районе города.

Как отметили организаторы (специалисты департамента по образованию), акция будет способствовать созданию новогоднего настроения у волгоградцев всех возрастов. Прохожим будут вручены новогодние открытки, а также сувениры, изготовленные школьниками.

Встретить Деда Мороза можно будет на площади Аттракционов в Тракторозаводском районе, на проспекте Металлургов, в парке им. Гагарина, в сквере 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе. Жители Центрального района увидят сказочных персонажей на Аллее Героев и ул. Мира, Дзержинского — в парке «Русь», парке «Семейный», в поселке Аэропорт.

В Ворошиловском районе Деда Мороза и Снегурочку можно будет встретить в сквере Саши Филиппова, на площади Советской и на площади перед Казанским кафедральным собором. В Советском районе получить новогоднее поздравление от Деда Мороза можно на проспекте Университетском в границах от остановки «СХИ» до остановки «Обувная фабрика» и в поселке Горьковском. Жители южных районов города — Кировского и Красноармейского – также станут активными участниками яркой новогодней акции. Их ждут на площади перед кинотеатром «Авангард», в парке семейного досуга, на бульваре Энгельса, проспекте Героев Сталинграда.