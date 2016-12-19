Уже совсем скоро страна будет отмечать Новый год. А это значит, что многие захотят «погрохотать» петардами и запустить фейерверк. Но из года в год множество людей страдают от некачественной пиротехники, которую продают без сертификата соответствия. Купив некачественную пиротехнику, в лучшем случае вы просто не увидите красочных огней, а в худшем — можете пострадать от ожогов.

Так что же нужно знать при покупке и выборе пиротехники? Специалисты рекомендуют покупать пиротехнику только в крупных магазинах или больших торговых центрах. Вы должны знать, что объект торговли, где продаётся пиротехника, обязан иметь:

— обязательные сертификаты соответствия на продаваемые изделия с указанием срока действия, класса потенциальной опасности;

— товарно-сопроводительные документы;

— документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических изделий;

— инструкцию о порядке распространения пиротехнической продукции бытового назначения;

— разрешительные документы на право распространения пиротехнических изделий технического назначения;

— инструкцию по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных).

Не рекомендуется покупать пиротехнику пиротехнику с лотков — на рынках, улицах. При покупке пиротехнических изделий, в первую очередь, также необходимо обратить внимание на целостность упаковки, наличие инструкции по применению, а также дату его производства и срок годности.

Запрещается реализация пиротехнической продукции:

— лицам несовершеннолетнего возраста;

— поштучно, вне заводской потребительской упаковки;

— не имеющей обязательного сертификата качества либо знака соответствия;

— не имеющей или утратившей идентификационных признаков, с просроченным сроком годности, следами порчи и без руководства по применению.

Также стоит соблюдать правила безопасности при хранении пиротехники дома, если вы не планируете использовать её сразу после покупки: хранить в сухом, недоступном для детей месте, а также вдали от нагревательных приборов.

Если вы будете соблюдать эти несложные правила, вы сможете себя обезопасить и сполна насладиться яркими всполохами в полночном новогоднем небе.