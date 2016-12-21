Наступила зима, и многие водоемы уже давно покрыты льдом. Волгу, конечно, лёд ещё не сковал. Да это и не удивительно. Ведь температура колеблется от — 20 до + 2 градусов Цельсия. Сейчас многие любители зимней рыбалки уже выходят на лёд, чтобы половить рыбку. И если в минус двадцать ещё есть надежда, что вода достаточно промерзла для того, чтобы выдержать человека, то в минус пять такой надежды уже нет.

Температурный режим ещё не совсем устойчив, и, выходя каждый раз на лёд, человек рискует своей жизнью. Как поясняют специалисты, на данный момент в акваториях волгоградской области сохраняется нестабильная ледовая обстановка: в затонах и заливах, а также на малых реках наблюдается ледостав, толщина ледяного покрова здесь неравномерна – от 7 до 17 сантиметров.

На Волгоградском и Цимлянском водохранилищах, а также на реке Дон наблюдается неустойчивый ледостав. Толщина льда здесь колеблется от 2 до 7 сантиметров, местами лёд отсутствует полностью. Выход на такой лёд крайне опасен для жизни, так как существует большая вероятность провала под лёд и отрыва льдин.

Выходя на лёд, вы должны быть на 100% уверены в его прочности. На «непроверенную» поверхность льда выходить опасно. Также не следует выходить на лёд водоёма, если на его поверхности наблюдаются промоины, забереги и майны. Безопасным считается прозрачный лёд или имеющий зелёный оттенок, его толщина должны быть не менее 10 сантиметров. В местах массового подлёдного лова эта толщина должна составлять не менее 25 сантиметров.

Несмотря на то, что на большинстве водных объектов региона наблюдается ледостав, выезд на транспортном средстве на ледовую поверхность категорически запрещён! Берегите себя и близких и будьте крайне осторожны, выходя на лёд!