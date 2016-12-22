В связи с ростом заболеваемости среди школьников, 59 классов в 12 школах Волгограда закроются на карантин, начиная с 22 декабря. Врачи отмечают сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, но эпидемии пока нет.

Как поясняют специалисты, пока в школах закрываются на карантин только отдельные классы, где число заболевших превышает больше половины. Но пока ещё ни одна школа в городе не закрылась на карантин полностью, а вот в Ворошиловском, Советском и Кировском районах нет и закрытых на карантин отдельных классов. Пока отмечаются только 12 школ, где отдельные классы ушли на карантин. Ситуация с заболеваемостью среди учащихся общеобразовательных учреждений остается на контроле городской администрации.