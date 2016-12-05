На дворе зима, а это значит, что мы неминуемо столкнемся с морозами, конечно, не — 50, но все же. К тому же, в нашей степи и — 20 можно считать за — 50. :-) Что же делать, если на улице мороз, а выходить из дома нужно? «Живой Волгоград» ежедневно совершает вылазки на свежий воздух, а поэтому уже в курсе, как уберечься от холодов. Может, именно наши советы помогут вам в морозные дни.

Совет 1

Перед выходом на улицу лучше не пить горячих напитков, не закапывать в нос сосудосуживающие капли и тем более не мыть голову. Все это лучше делать после того, как вернетесь с улицы. Почему нельзя этого делать? Мытье головы горячей водой расширяет сосуды, и выйдя после этого на мороз, вы поспособствуете переохлаждению, так как организм будет быстро остывать. По этой же причине нельзя пить горячие напитки. Сосудосуживающие назальные капли также нельзя капать перед выходом на улицу, так как сужая сосуды, мы нарушаем работу местной иммунной системы, которая предотвращает проникновение вирусов через носоглотку.

Совет 2

Носим шерстяную одежду. Как известно, натуральная шерсть является самым эффективным материалом для защиты от морозов. Во все времена люди носили шерстяные носки, шали, шапки, шарфы и свитера, а детям надевали ещё и шерстяные штанишки. Поэтому не пренебрегайте шерстяной одеждой, вместо синтетики лучше купите натуральное. Обязательно покрывайте голову шапкой либо платком, тщательно закрывайте горло и грудь, а вот нос должен дышать свободно, так как выдыхаемый воздух на морозе превращается в лёд и может в считанные минуты превратить ваш натянутый на лицо шарф в ледяную тряпку.

Совет 3

Применяйте защитный крем. Если у вас нежная кожа, обязательно используйте специальный крем, который поможет снизить воздействие агрессивной внешней среды. Кремы от холода обладают особыми свойствами – они создают защитный барьер и насыщают кожу необходимыми веществами. Пленка удерживает влагу и тепло в клетках. Таким образом, вода на поверхности не кристаллизуется, а кожный покров не травмируется и не осушается. Защитный крем для лица от мороза должен быть питательными и жирным.

Совет 4

Носите свободную одежду. Утягивающая одежда мешает нормальной циркуляции крови в организме, а значит, вы быстро мерзнете. Ваш организм будет сам себя согревать, нужно только дать ему немного «свободы».

Совет 5

Зимой лучше употреблять жирную пищу. Жир, как известно, сжигается медленней и высвобождает при этом много тепла. Если вы сидите на диете, то вашему организму не будет хватать «топлива», и выходя на улицу, вы будете мерзнуть гораздо быстрее, чем тот человек, который ест пищу, насыщенную животными жирами. Нет, мы не советуем объедаться, достаточно будет съесть на завтрак бутерброд с маслом, а на ночь выпить стакан молока. Ну а тем, кто любит есть посытнее, вам и карты в руки. Все, как говорится, на ваше усмотрение)))