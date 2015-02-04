Живой Волгоград

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Волгоград
Ср, 01 Фев 2017 21:50

НОВОСТИ

2 февраля центр города будет перекрыт

Светлана Мазалова -
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Внимание, автомобилисты: 2 февраля в центре города будут ограничены движение, стоянка и остановка транспортных средств. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий....

Реконструкторы вновь показали пленение фельдмаршала Паулюса

Светлана Мазалова -
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Уже в который раз волгоградцы смогли увидеть пленение фельдмаршала Паулюса и взятие немецкого госпиталя. Реконструкции проходили в честь празднования 74-й годовщины Победы в Сталинградской...

В Волгограде модернизируют главную канализационную насосную станцию

Светлана Мазалова -
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В Волгограде начался демонтаж насосного оборудования на главной канализационной насосной станции (ГКНС). Работы выполняются компанией «Концессии водоснабжения». Оборудование будет заменено на новое, работы ведутся...

На трассе «Максимка» состоялся 54-й мотокросс «Битва на Волге»

Светлана Мазалова -
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На трассе "Максимка" прошел традиционный мотокросс "Битва на Волге", приуроченный к 74-й годовщине победы советских войск под Сталинградом и 90-летию создания в нашей стране...

В Волгограде прошла гонка на лыжах

Светлана Мазалова -
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Даже зимой волгоградцы предпочитают вести активный образ жизни. Это доказывает масса спортивных мероприятий, которые проходят в нашем городе зимой. На днях состоялось очередное спортивное...

В выходные прошел фестиваль креативных саней «Чудо-сани 2017»

Светлана Мазалова -
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В минувшие выходные в Комсомольском саду состоялся фестиваль креативных саней "Чудо-сани 2017". Принять участие в фестивале мог любой желающий. Задачей участников было провести достойную презентацию...

Зимнее развлечение или где покататься на коньках

Светлана Мазалова -
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Зима в этом году выдалась более-менее снежная и морозная, а значит, можно активно заниматься зимними видами спорта, ну или просто кататься на санках. Да,...

Мотокросс, несколько реконструкций и фестиваль креативных саней

Светлана Мазалова -
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Уже завтра нас ждут последние выходные января. А будет ли в городе проходить что-нибудь интересное в эти дни? "Живой Волгоград", как обычно, подскажет вам,...

К весне будет готово единое расписание для общественного транспорта

Светлана Мазалова -
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Уже весной городской общественный транспорт будет работать по единому расписанию. Данное решение поможет сократить до минимума ожидание общественного транспорта пассажирами, сделает еще более быстрой...

Со студенческой скамьи — в бизнесмены

Екатерина Иванова -
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В преддверии 25 января - Дня российского студенчества - редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу...
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ИЗБРАННОЕ

Со студенческой скамьи — в бизнесмены

Екатерина Иванова -
1
В преддверии 25 января - Дня российского студенчества - редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу...

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
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Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
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Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...
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Февраль 2017 Фев 2017
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Февраль 2 (Четверг)
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70-й легкоатлетический пробег
70-й легкоатлетический пробег @ верхняя терраса Центральной набережной
Фев 2 @ 10:30 – 12:00 верхняя терраса Центральной набережной
В Волгограде состоится 70-й легкоатлетический пробег.  Участникам предстоит преодолеть дистанции в 1,3 км, 5 км и 10 км. За победу будут бороться учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов, ветераны спорта и любители бега из Волгограда, Волгоградской[...]
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Февраль 12 (Воскресенье)
Билеты
Косплей-фестиваль «Супермишки»
Косплей-фестиваль "Супермишки" @ ДК Метроэлектротранс
Фев 12 @ 12:00 – 18:00 ДК Метроэлектротранс
Уже в 4 раз будет проходить традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». Коспле́й м. , скл. (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — переодевание в костюмы известных персонажей мультипликационных и кинематографических фильмов,[...]
Февраль 2017 Фев 2017
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