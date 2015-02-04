Живой Волгоград

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Пн, 06 Фев 2017 00:14

НОВОСТИ

Экологи уже начали подготовку к паводкам

Светлана Мазалова -
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Экологи уже начали готовится к весне, а точнее - к весенним паводкам. До начала весны сотрудникам комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области необходимо...

Вопросы по транспортному обслуживанию можно задать, позвонив на «горячую линию»

Светлана Мазалова -
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Теперь волгоградцы смогут задать интересующие их вопросы по транспортному обслуживанию, позвонив на "горячую линию", которая заработала в Волгограде с 1 февраля. Номер консультационной службы...

Водное поло, допрос Паулюса, благотворительный забег и турнир «Воины из стали»

Светлана Мазалова -
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Погода на улице морозная и ветреная, но уже завтра синоптики обещают небольшое потепление, которое как раз выпадает на выходные. А это значит, что можно...

Жители Кировского района временно останутся без воды

Светлана Мазалова -
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В Кировском районе Волгограда будет временно приостановлена подача воды, которую отключат почти на три дня. Отключение воды связанно с работами по замене изношенных участков...

В Волгограде состоялся легкоатлетический забег, посвященный Победе в Сталинградской битве

Светлана Мазалова -
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В этом году День воинской славы 2 февраля посвящен 74-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом. В Волгограде в этот день состоялся 70-й Всероссийский...

Волгоград отмечает 74-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

Светлана Мазалова -
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Сегодня, 2 февраля, наш город-герой отмечает 74-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В честь этого события по городу проходят различные патриотические акции и...
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Как съездить в Уфу, когда в кармане 44 рубля

Копаев Алексей -
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Однажды редакция "Живого Волгограда" задалась вопросом: зачем ехать в Уфу и что там можно посмотреть? Оказалось, что здесь можно увидеть настоящий хоккей. Этого аргумента...

2 февраля центр города будет перекрыт

Светлана Мазалова -
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Внимание, автомобилисты: 2 февраля в центре города будут ограничены движение, стоянка и остановка транспортных средств. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий....

Реконструкторы вновь показали пленение фельдмаршала Паулюса

Светлана Мазалова -
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Уже в который раз волгоградцы смогли увидеть пленение фельдмаршала Паулюса и взятие немецкого госпиталя. Реконструкции проходили в честь празднования 74-й годовщины Победы в Сталинградской...

В Волгограде модернизируют главную канализационную насосную станцию

Светлана Мазалова -
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В Волгограде начался демонтаж насосного оборудования на главной канализационной насосной станции (ГКНС). Работы выполняются компанией «Концессии водоснабжения». Оборудование будет заменено на новое, работы ведутся...
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ИЗБРАННОЕ

video

Как съездить в Уфу, когда в кармане 44 рубля

Копаев Алексей -
0
Однажды редакция "Живого Волгограда" задалась вопросом: зачем ехать в Уфу и что там можно посмотреть? Оказалось, что здесь можно увидеть настоящий хоккей. Этого аргумента...

Со студенческой скамьи — в бизнесмены

Екатерина Иванова -
1
В преддверии 25 января - Дня российского студенчества - редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу...

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
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Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
1
Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
0
Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви
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СОБЫТИЯ

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Февраль 2017 Фев 2017
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Февраль 9 (Четверг)
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Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров @ Киномакс
Фев 9 @ 10:57 Киномакс
9 февраля первую серию нового сериала «Легион» покажут в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Волгоград, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD. Новый сериал популярной студии Marvel Television —[...]
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Февраль 11 (Суббота)
Билеты
Корейский новый год «Соллаль-2017»
Корейский новый год «Соллаль-2017» @ молодежный центр «21 век»
Фев 11 @ 12:00 – 16:00 молодежный центр «21 век»
Волгоградцев приглашают отметить корейский Новый год «Соллаль-2017». Организаторами мероприятия выступает корейский центр «Миринэ». Праздник состоится 11 февраля, начало в 12 часов. Гостей ждут традиционные игры, такие как: метание деревянных стрел, которыми нужно попасть в лузу, сбивание плит бумажными пулями[...]
Февраль 12 (Воскресенье)
Билеты
Косплей-фестиваль «Супермишки»
Косплей-фестиваль "Супермишки" @ ДК Метроэлектротранс
Фев 12 @ 12:00 – 18:00 ДК Метроэлектротранс
Уже в 4 раз будет проходить традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». Коспле́й м. , скл. (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — переодевание в костюмы известных персонажей мультипликационных и кинематографических фильмов,[...]
Февраль 25 (Суббота)
Билеты
Детский концерт «Зимние посиделки»
Детский концерт "Зимние посиделки" @ МУК "Волгоградконцерт", камерный зал
Фев 25 @ 11:00 – 13:00 МУК "Волгоградконцерт", камерный зал
25 февраля в 11.00 приглашаем Вас с детишками на концерт «Зимние посиделки». Проводим зиму весело, с песнями, прибаутками, играми! В концерте принимают участие дуэт «Восторг», Анастасия Антошина, Виолетта Колесникова, фольклорный ансамбль ДМШ №11. Всем тем,[...]
Февраль 26 (Воскресенье)
Билеты
Завтрак в платьях — уникальное событие для девушек
Завтрак в платьях - уникальное событие для девушек @ Trattoria Pranzo
Фев 26 весь день Trattoria Pranzo
Как проходит ваше воскресное утро? Спите пол дня, а потом думаете чем бы заняться в оставшееся время? А может эти бесконечные дела — дела — дела, а вечером снова ощущение, что выходные прошли зря 😏.[...]
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