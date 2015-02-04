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Вс, 22 Янв 2017 04:41

НОВОСТИ

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
2
Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...

В Кировском районе ликвидируют свалку

Светлана Мазалова -
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В Волгограде наконец-то ликвидируют свалку, которая доставляла множество проблем жителям в последние годы. Свалка в Кировском районе будет ликвидирована в течение ближайших двух лет....

А знают ли водители большегрузов о запрете на въезд в Волгоград?

Светлана Мазалова -
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Весной и летом в Волгограде будет ограничено движение большегрузов. Такое постановление было подписано главой региона Андреем Бочаровым. В рамках постановления на весенне-летний период запрещен...

Возле крещенских купелей будут дежурить спасатели, медики и полицейские

Светлана Мазалова -
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В этом году для верующих в семи районах города будут обустроены 8 купелей. Во время праздника Крещения Господня с 18:00 18 января до 20:00...

На братской могиле Мамаева Кургана устроили тропинку

Светлана Мазалова -
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Можно не уважать себя, можно не уважать других, но все мы без исключения должны уважать память о тех, кто отдал свои жизни за нас...

В школах снят карантин по гриппу и ОРВИ

Светлана Мазалова -
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Всем тем, у кого дети учатся в школе, напоминаем, что с сегодняшнего дня, 16 января, занятия во всех учебных заведениях возобновлены. Карантин по гриппу и...

В Волгограде появился ещё один маршрут до ТРЦ «Акварель»

Светлана Мазалова -
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С 16 января в Волгограде начинает работать новый маршрут, который свяжет между собой Красноармейский, Кировский и Советский районы. Маршрутное такси под номером 15а будет ходить по...

Участниками новогоднего велопарада стали более 200 волгоградцев

Светлана Мазалова -
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Настоящему любителю велоспорта даже зима не помеха. В Старый Новый год около двухсот волгоградцев съехались со всего города для участия в велопараде. Принять в...

Около 30 километров новых линий электроосвещения появились в Волгограде

Светлана Мазалова -
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За минувший год в Волгограде были введены в эксплуатацию порядка 30 километров новых линий электроосвещения и свыше тысячи светоточек. Работы по восстановлению освещения на...

Велопарад, рыцарский турнир и соревнования по фигурному вождению велосипеда

Светлана Мазалова -
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Новогодние каникулы закончились, но уже сегодня в ночь страна будет отмечать Старый Новый год, а это значит, что праздники продолжаются. Завтра наступают долгожданные выходные,...
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ИЗБРАННОЕ

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
2
Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
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Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...

Как в Волгоградской области добывают нефть и производят автомобильное топливо

Сабина Аскерова -
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На дворе 21 век – век наукоемких производств, высоких технологий и стремительных инноваций. Несмотря на всепоглощающий прогресс человечество еще не нашло достойной замены и...
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Январь 28 (Суббота)
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Фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017»
Фестиваль креативных саней "Чудо сани 2017" @ Комсомольский сад
Янв 28 @ 11:00 – 14:00 Комсомольский сад
Волгоградцы смогут проявить свой талант в создании свой саней. После Нового года в Волгограде состоится фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017». Мероприятие будет проходить 28 января в Комсомольском саду с 11:00 до 14:00. Для участия в мероприятии нужно[...]
Январь 29 (Воскресенье)
Билеты
Традиционный 54-й мотокросс «Битва на Волге»
Традиционный 54-й мотокросс "Битва на Волге" @ трасса «Максимка» в Советском районе
Янв 29 @ 12:00 – 14:00 трасса «Максимка» в Советском районе
На трассе «Максимка» в Советском районе состоится традиционный 54-й мотокросс «Битва на Волге», приуроченный к 74-й годовщине Победы в Сталинградской битве и 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и[...]
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Февраль 12 (Воскресенье)
Билеты
Косплей-фестиваль «Супермишки»
Косплей-фестиваль "Супермишки" @ ДК Метроэлектротранс
Фев 12 @ 12:00 – 18:00 ДК Метроэлектротранс
Уже в 4 раз будет проходить традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». Коспле́й м. , скл. (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — переодевание в костюмы известных персонажей мультипликационных и кинематографических фильмов,[...]
Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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