Живой Волгоград

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Пн, 16 Янв 2017 17:50

НОВОСТИ

На братской могиле Мамаева Кургана устроили тропинку

Светлана Мазалова -
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Можно не уважать себя, можно не уважать других, но все мы без исключения должны уважать тех кто отдал свои жизни за нас и наше...

В школах снят карантин по гриппу и ОРВИ

Светлана Мазалова -
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Всем тем, у кого дети учатся в школе, напоминаем, что с сегодняшнего дня, 16 января, занятия во всех учебных заведениях возобновлены. Карантин по гриппу и...

В Волгограде появился ещё один маршрут до ТРЦ «Акварель»

Светлана Мазалова -
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С 16 января в Волгограде начинает работать новый маршрут, который свяжет между собой Красноармейский, Кировский и Советский районы. Маршрутное такси под номером 15а будет ходить по...

Участниками новогоднего велопарада стали более 200 волгоградцев

Светлана Мазалова -
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Настоящему любителю велоспорта даже зима не помеха. В Старый Новый год около двухсот волгоградцев съехались со всего города для участия в велопараде. Принять в...

Около 30 километров новых линий электроосвещения появились в Волгограде

Светлана Мазалова -
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За минувший год в Волгограде были введены в эксплуатацию порядка 30 километров новых линий электроосвещения и свыше тысячи светоточек. Работы по восстановлению освещения на...

Велопарад, рыцарский турнир и соревнования по фигурному вождению велосипеда

Светлана Мазалова -
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Новогодние каникулы закончились, но уже сегодня в ночь страна будет отмечать Старый Новый год, а это значит, что праздники продолжаются. Завтра наступают долгожданные выходные,...

На время проведения велопарада ограничат движение транспорта

Светлана Мазалова -
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В центре города временно ограничат движение транспорта по улицам, где будет проходить велопарад. Улицы будут перекрыты на время проведения Новогоднего велопарада 14 января с...

«Спасибо» по-волгоградски!

Екатерина Иванова -
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11 января весь мир отмечает очередной  праздник - Всемирный день "Спасибо», инициаторами которого стали Юнеско и ООН. «International Thank you day» призван напомнить жителям планеты...

Родители школьников могут рассчитывать на компенсацию стоимости проездных билетов

Светлана Мазалова -
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Родители волгоградских школьников могут обратиться за компенсацией стоимости проездного билета на поездки в общественном транспорте. Компенсацию можно получить за билеты, приобретенные с января по...

В этом году для верующих будут открыты 8 купелей

Светлана Мазалова -
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На следующей неделе верующие будут отмечать праздник Крещения Господня. Традиционно 19 января для верующих готовят проруби для купания - купели. В этом году они...
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ИЗБРАННОЕ

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
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Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...

Как в Волгоградской области добывают нефть и производят автомобильное топливо

Сабина Аскерова -
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На дворе 21 век – век наукоемких производств, высоких технологий и стремительных инноваций. Несмотря на всепоглощающий прогресс человечество еще не нашло достойной замены и...

Увидел дым – позвони 101

Агеева Валерия -
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И вот, дорогие волгоградцы, в наш регион снова пожаловал пожароопасный период. В это время значительно возрастает количество загораний мусора и сухой растительности. Сейчас, как некогда,...
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СОБЫТИЯ

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Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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Январь 18 (Среда)
Билеты
«Крещение» — Красноармейский район
«Крещение» - Красноармейский район @ Набережная Красноармейского района
Янв 18 @ 21:00 – Янв 19 @ 12:00 Набережная Красноармейского района
Жителей Красноармейского района приглашают окунуться в крещенскую купель.  Для купели будет отведена специально-оборудованная площадка на набережной Красноармейского района. Площадка будет работать с 21:00 18 января до 12:00 19 декабря.
Билеты
«Крещение» — Кировский район
«Крещение» - Кировский район @ набережная Кировского района
Янв 18 @ 22:00 – Янв 19 @ 16:00 набережная Кировского района
Жителей Кировского района приглашают окунуться в крещенскую купель.  Для купели будет отведена специально-оборудованная площадка нва набережной Кировского района. Площадка будет работать с 22:00 18 января до 16:00 19 декабря.
Январь 21 (Суббота)
Билеты
Зимний TimeAttack от Субару-клуба Волгоград
Зимний TimeAttack от Субару-клуба Волгоград @ Автодром на Ельшанке
Янв 21 @ 12:00 – 15:00 Автодром на Ельшанке
Субару-клуб проводить первый в этом году автослалом на «Ельшанка Raceway».  Мероприятие будет проходить 21 января на автодроме на Ельшанке, начало в 12:00.
Январь 28 (Суббота)
Билеты
Фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017»
Фестиваль креативных саней "Чудо сани 2017" @ Комсомольский сад
Янв 28 @ 11:00 – 14:00 Комсомольский сад
Волгоградцы смогут проявить свой талант в создании свой саней. После Нового года в Волгограде состоится фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017». Мероприятие будет проходить 28 января в Комсомольском саду с 11:00 до 14:00. Для участия в мероприятии нужно[...]
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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