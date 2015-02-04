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Вс, 01 Янв 2017 10:42

НОВОСТИ

Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники

Копаев Алексей -
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В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали, куда идти, "Живой Волгоград" решил облегчить задачу и собрал все мероприятия...

Деды Морозы со Снегурочками поздравят волгоградцев с наступающим

Светлана Мазалова -
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В предновогодние дни на главных улицах города можно будет встретить Дедов Морозов со Снегурочками. Переодетые педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений будут поздравлять волгоградцев...

Количество классов, закрытых на карантин, сократилось

Светлана Мазалова -
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В Волгограде сокращается количество классов в учебных учреждениях, закрытых на карантин в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент занятия...

С Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные

Светлана Мазалова -
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С наступлением Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные. Новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте начнет действовать с 1 января. Уже...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

К 1 февраля заработают семь новых автобусных маршрутов

Светлана Мазалова -
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Уже совсем скоро в Волгограде заработают новые автобусные маршруты, всего их будет семь. А начиная с сегодняшнего дня (26 декабря) планируется тестовый запуск по...

Все больше классов уходят на карантин

Светлана Мазалова -
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Число заболевших гриппом и ОРВИ растет. Все больше классов закрываются на карантин. А буквально на днях руководство одной из гимназий города приняло решение о...

Последние полноценные выходные 2016 года

Светлана Мазалова -
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Вот и 2016 год уже практически закончился, до Нового 2017 года - чуть больше недели, и у нас остались последние полноценные выходные уходящего года....

В дни подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта ограничат

Светлана Мазалова -
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В дни подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение, остановка...

Катки уже ждут волгоградцев

Светлана Мазалова -
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Зима в этом году у нас настоящая - с морозами и снегом. Конечно, бывают дни, когда температура поднимается до -1 +1, но в основном...
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ИЗБРАННОЕ

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
0
До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
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Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...

Как в Волгоградской области добывают нефть и производят автомобильное топливо

Сабина Аскерова -
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На дворе 21 век – век наукоемких производств, высоких технологий и стремительных инноваций. Несмотря на всепоглощающий прогресс человечество еще не нашло достойной замены и...

Увидел дым – позвони 101

Агеева Валерия -
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И вот, дорогие волгоградцы, в наш регион снова пожаловал пожароопасный период. В это время значительно возрастает количество загораний мусора и сухой растительности. Сейчас, как некогда,...
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СОБЫТИЯ

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Январь 2017 Янв 2017
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Январь 2 (Понедельник)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 2 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Билеты
Танцевальный марафон «Ice dance»
Танцевальный марафон «Ice dance» @ Площадь Павших Борцов
Янв 2 @ 16:00 – 19:00 Площадь Павших Борцов
В Волгограде состоится городской танцевальный марафон «Ice dance». Мероприятие будет проходить 2 января 2017 года на площади Павших Борцов с 16 до 19 часов. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20 декабря 2016 года на эл.[...]
Январь 3 (Вторник)
Билеты
Праздничная программа «Новогоднее чудо!»
Праздничная программа «Новогоднее чудо!» @ пл. Павших Борцов
Янв 3 @ 16:00 – 18:30 пл. Павших Борцов
Еще одно праздничное мероприятие будет проходить для волгоградцев в новогодние дни — «Новогоднее чудо!».  Мероприятие пройдет 3 января на площади павших Борцов, начало в 16:00 завершение в 18:00. Приходите всей семьей. Будет весело.
Билеты
Фестиваль новогодней АРТ-елки
Фестиваль новогодней АРТ-елки @ пл. Павших Борцов
Янв 3 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
В новогодние праздники на площади Павших Борцов состоится фестиваль новогодней АРТ-елки.  Мероприятие состоится 3 января с 16:00 до 18:00. Участниками конкурса станут индивидуальные авторы елок, авторские коллективы — семейные, трудовые, школьные, студенческие и другие. Все авторские коллективы[...]
Январь 4 (Среда)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 4 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Январь 5 (Четверг)
Билеты
Шоу-программа «В гостях у Нового года»
Шоу-программа «В гостях у Нового года» @ пл. Павших Борцов
Янв 5 @ 11:00 – 14:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцев приглашают на новогоднюю шоу-программу «В гостях у Нового года».  Мероприятие будет проходить на площади Павших Борцов 5 января начало в 11:00. Приходите всей семьей, будет весело.
Билеты
Праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!»
Праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!» @ пл. Павших Борцов
Янв 5 @ 16:00 – 18:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцев приглашают на праздничную программу «Веселится весь народ – это праздник Новый год!». Мероприятие состоится 5 января на площади Павших Борцов. С 16:00 до 18:00 гостей будут развлекать творческие коллективы города.
Январь 6 (Пятница)
Билеты
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве»
Сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве» @ пл. Павших Борцов
Янв 6 @ 11:00 – 16:00 пл. Павших Борцов
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу  «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Билеты
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» @ Стадион "Зенит"
Янв 6 @ 11:00 – 13:00 Стадион "Зенит"
Волгоградцам предлагают принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».  Соревнования будут проходить на территории СК «Зенит» 6 января, начало в 11:00.
Билеты
Фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017»
Фестиваль креативных саней "Чудо сани 2017" @ Комсомольский сад
Янв 6 @ 11:00 – 14:00 Комсомольский сад
Волгоградцы смогут проявить свой талант в создании свой саней. После Нового года в Волгограде состоится фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017». Мероприятие будет проходить 6 января в Комсомольском саду с 11:00 до 14:00. Для участия в мероприятии[...]
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