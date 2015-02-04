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Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники
В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали, куда идти, "Живой Волгоград" решил облегчить задачу и собрал все мероприятия...
Деды Морозы со Снегурочками поздравят волгоградцев с наступающим
В предновогодние дни на главных улицах города можно будет встретить Дедов Морозов со Снегурочками. Переодетые педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений будут поздравлять волгоградцев...
Количество классов, закрытых на карантин, сократилось
В Волгограде сокращается количество классов в учебных учреждениях, закрытых на карантин в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент занятия...
С Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные
С наступлением Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные. Новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте начнет действовать с 1 января. Уже...
Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены
До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...
К 1 февраля заработают семь новых автобусных маршрутов
Уже совсем скоро в Волгограде заработают новые автобусные маршруты, всего их будет семь. А начиная с сегодняшнего дня (26 декабря) планируется тестовый запуск по...
Все больше классов уходят на карантин
Число заболевших гриппом и ОРВИ растет. Все больше классов закрываются на карантин. А буквально на днях руководство одной из гимназий города приняло решение о...
Последние полноценные выходные 2016 года
Вот и 2016 год уже практически закончился, до Нового 2017 года - чуть больше недели, и у нас остались последние полноценные выходные уходящего года....
В дни подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта ограничат
В дни подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение, остановка...
Катки уже ждут волгоградцев
Зима в этом году у нас настоящая - с морозами и снегом. Конечно, бывают дни, когда температура поднимается до -1 +1, но в основном...
Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники
В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали, куда идти, "Живой Волгоград" решил облегчить задачу и собрал все мероприятия...
Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены
До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...
Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook
А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...
Где фрукты и овощи дешевле?
Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...
Как время изменило Волгоград
Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек. «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...
ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...
Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...
«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные
Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...
Центр города без рекламы
Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви
У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов
Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...
Как в Волгоградской области добывают нефть и производят автомобильное топливо
На дворе 21 век – век наукоемких производств, высоких технологий и стремительных инноваций. Несмотря на всепоглощающий прогресс человечество еще не нашло достойной замены и...
Увидел дым – позвони 101
И вот, дорогие волгоградцы, в наш регион снова пожаловал пожароопасный период. В это время значительно возрастает количество загораний мусора и сухой растительности. Сейчас, как некогда,...
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
В Волгограде состоится городской танцевальный марафон «Ice dance». Мероприятие будет проходить 2 января 2017 года на площади Павших Борцов с 16 до 19 часов. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20 декабря 2016 года на эл.[...]
Еще одно праздничное мероприятие будет проходить для волгоградцев в новогодние дни — «Новогоднее чудо!». Мероприятие пройдет 3 января на площади павших Борцов, начало в 16:00 завершение в 18:00. Приходите всей семьей. Будет весело.
В новогодние праздники на площади Павших Борцов состоится фестиваль новогодней АРТ-елки. Мероприятие состоится 3 января с 16:00 до 18:00. Участниками конкурса станут индивидуальные авторы елок, авторские коллективы — семейные, трудовые, школьные, студенческие и другие. Все авторские коллективы[...]
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Волгоградцев приглашают на новогоднюю шоу-программу «В гостях у Нового года». Мероприятие будет проходить на площади Павших Борцов 5 января начало в 11:00. Приходите всей семьей, будет весело.
Волгоградцев приглашают на праздничную программу «Веселится весь народ – это праздник Новый год!». Мероприятие состоится 5 января на площади Павших Борцов. С 16:00 до 18:00 гостей будут развлекать творческие коллективы города.
Волгоградцы смогут побывать в зимней сказки посетив сказочное-шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве». Мероприятие будет проходить 2, 4, 6 января 2017 с 11:00 до 14:00 и 7 января с 14:00 до 16:00 на площади Павших Борцов.
Волгоградцам предлагают принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественская лыжня». Соревнования будут проходить на территории СК «Зенит» 6 января, начало в 11:00.
Волгоградцы смогут проявить свой талант в создании свой саней. После Нового года в Волгограде состоится фестиваль креативных саней «Чудо сани 2017». Мероприятие будет проходить 6 января в Комсомольском саду с 11:00 до 14:00. Для участия в мероприятии[...]
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