Живой Волгоград

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Фев 9 @ 10:57 Киномакс
9 февраля первую серию нового сериала «Легион» покажут в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Волгоград, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD. Новый сериал популярной студии Marvel Television —[...]
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Фев 11 @ 12:00 – 16:00 молодежный центр «21 век»
Волгоградцев приглашают отметить корейский Новый год «Соллаль-2017». Организаторами мероприятия выступает корейский центр «Миринэ». Праздник состоится 11 февраля, начало в 12 часов. Гостей ждут традиционные игры, такие как: метание деревянных стрел, которыми нужно попасть в лузу, сбивание плит бумажными пулями[...]
Фев 12 @ 12:00 – 18:00 ДК Метроэлектротранс
Уже в 4 раз будет проходить традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». Коспле́й м. , скл. (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — переодевание в костюмы известных персонажей мультипликационных и кинематографических фильмов,[...]
Фев 25 @ 11:00 – 13:00 МУК "Волгоградконцерт", камерный зал
25 февраля в 11.00 приглашаем Вас с детишками на концерт «Зимние посиделки». Проводим зиму весело, с песнями, прибаутками, играми! В концерте принимают участие дуэт «Восторг», Анастасия Антошина, Виолетта Колесникова, фольклорный ансамбль ДМШ №11. Всем тем,[...]
Фев 26 весь день Trattoria Pranzo
Как проходит ваше воскресное утро? Спите пол дня, а потом думаете чем бы заняться в оставшееся время? А может эти бесконечные дела — дела — дела, а вечером снова ощущение, что выходные прошли зря 😏.[...]