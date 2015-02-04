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Пн, 09 Янв 2017 22:31

НОВОСТИ

Комсомольский путепровод открылся после ремонта

Светлана Мазалова -
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Вот и открылся Комсомольский путепровод после ремонта. Это случилось в новогодние праздники. Сначала мост открыли для транспорта, а потом и для пешеходов. По самому...

«Рождественский забег» вновь прошел в Волгограде

Светлана Мазалова -
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В минувшие выходные в Волгограде состоялся спортивный праздник "Рождественский забег", участниками которого стали около 200 волгоградцев. Это мероприятие проходит в нашем городе уже во...

По центру Волгограда прошел «Парад Сказки»

Светлана Мазалова -
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В Волгограде продолжаются праздничные мероприятия. И вот буквально вчера в центре города состоялся "Парад Сказки", который собрал разнообразных сказочных героев вместе. Тут можно было...

Школы Волгограда уходят на карантин

Светлана Мазалова -
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Волгоградские школьники будут отдыхать дольше. Отдых продлевается в связи с введением карантина во всех школах для учащихся 1-11 классов, а также в учреждениях дополнительного...

Программа праздничных мероприятий в Волгограде на Новогодние праздники

Копаев Алексей -
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В праздничные дни для волгоградцев подготовили множество различных мероприятий. И чтобы вы точно знали, куда идти, "Живой Волгоград" решил облегчить задачу и собрал все мероприятия...

Деды Морозы со Снегурочками поздравят волгоградцев с наступающим

Светлана Мазалова -
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В предновогодние дни на главных улицах города можно будет встретить Дедов Морозов со Снегурочками. Переодетые педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений будут поздравлять волгоградцев...

Количество классов, закрытых на карантин, сократилось

Светлана Мазалова -
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В Волгограде сокращается количество классов в учебных учреждениях, закрытых на карантин в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент занятия...

С Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные

Светлана Мазалова -
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С наступлением Нового года в Волгограде начнут продавать электронные проездные. Новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте начнет действовать с 1 января. Уже...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

К 1 февраля заработают семь новых автобусных маршрутов

Светлана Мазалова -
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Уже совсем скоро в Волгограде заработают новые автобусные маршруты, всего их будет семь. А начиная с сегодняшнего дня (26 декабря) планируется тестовый запуск по...
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ИЗБРАННОЕ

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
0
До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
0
Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...

Как в Волгоградской области добывают нефть и производят автомобильное топливо

Сабина Аскерова -
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На дворе 21 век – век наукоемких производств, высоких технологий и стремительных инноваций. Несмотря на всепоглощающий прогресс человечество еще не нашло достойной замены и...

Увидел дым – позвони 101

Агеева Валерия -
0
И вот, дорогие волгоградцы, в наш регион снова пожаловал пожароопасный период. В это время значительно возрастает количество загораний мусора и сухой растительности. Сейчас, как некогда,...
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СОБЫТИЯ

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Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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Январь 14 (Суббота)
Билеты
Зимний велопарад
Зимний велопарад
Янв 14 @ 13:00 – 16:00
Волгоградцев приглашают присоединится к зимнему велопараду, который состоится в январе 2017 года. Велопарад будет проходить 14 января, начало в 13:00. Старт от площади Сталинградской Победы, финиш на площади Павших Борцов. 
Билеты
Рыцарский турнир в ТРЦ Акварель
Рыцарский турнир в ТРЦ Акварель @ Торгово-развлекательный центр Акварель
Янв 14 @ 14:00 – 20:00 Торгово-развлекательный центр Акварель
Впервые в жители города и гости ТРЦ «Акварель» смогут окунуться в атмосферу средневековья и лично побывать на рыцарском турнире. Не мы придумали турниры. Они появились в далёком XII веке, став в веке XV изысканным шоу[...]
Январь 15 (Воскресенье)
Билеты
Соревнования по фигурному вождению велосипеда
Соревнования по фигурному вождению велосипеда @ Комсомольский сад
Янв 15 @ 10:30 – 13:30 Комсомольский сад
Волгоградцев приглашают принять участие в соревнованиях по фигурному вождению велосипеда. Мероприятия будет проходить 15 января в Комсомольском саду. Заявку на участие в соревновании можно  будет подать на месте с 10:30 до 11:00. А сразу после будет дан[...]
Январь 18 (Среда)
Билеты
«Крещение» — Красноармейский район
«Крещение» - Красноармейский район @ Набережная Красноармейского района
Янв 18 @ 21:00 – Янв 19 @ 12:00 Набережная Красноармейского района
Жителей Красноармейского района приглашают окунуться в крещенскую купель.  Для купели будет отведена специально-оборудованная площадка на набережной Красноармейского района. Площадка будет работать с 21:00 18 января до 12:00 19 декабря.
Билеты
«Крещение» — Кировский район
«Крещение» - Кировский район @ набережная Кировского района
Янв 18 @ 22:00 – Янв 19 @ 16:00 набережная Кировского района
Жителей Кировского района приглашают окунуться в крещенскую купель.  Для купели будет отведена специально-оборудованная площадка нва набережной Кировского района. Площадка будет работать с 22:00 18 января до 16:00 19 декабря.
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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