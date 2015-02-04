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Пн, 30 Янв 2017 02:02

НОВОСТИ

Зимнее развлечение или где покататься на коньках

Светлана Мазалова -
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Зима в этом году выдалась более-менее снежная и морозная, а значит, можно активно заниматься зимними видами спорта, ну или просто кататься на санках. Да,...

Мотокросс, несколько реконструкций и фестиваль креативных саней

Светлана Мазалова -
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Уже завтра нас ждут последние выходные января. А будет ли в городе проходить что-нибудь интересное в эти дни? "Живой Волгоград", как обычно, подскажет вам,...

К весне будет готово единое расписание для общественного транспорта

Светлана Мазалова -
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Уже весной городской общественный транспорт будет работать по единому расписанию. Данное решение поможет сократить до минимума ожидание общественного транспорта пассажирами, сделает еще более быстрой...

Со студенческой скамьи — в бизнесмены

Екатерина Иванова -
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В преддверии 25 января - Дня российского студенчества - редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу...

Защитные экраны Комсомольского путепровода пытаются отмыть

Светлана Мазалова -
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Прошло не так много времени с того момента, как после ремонта открылся Комсомольский путепровод. Новые защитные экраны уже сильно загрязнились, и их необходимо помыть. Прогуливаясь...

Экологи пересчитали живущих около воды животных

Светлана Мазалова -
0
За численностью животных в регионе постоянно следят. Их пересчитывают и фиксируют результаты подсчета. Работы по мониторингу за численностью животных проводят специалисты комитета природных ресурсов...

За состоянием атмосферного воздуха будут следить пять постов

Светлана Мазалова -
0
Экологи готовят к введению в эксплуатацию пять автоматизированных постов, которые будут следить за состоянием атмосферного воздуха. Стационарные посты будут готовы уже к концу января....

1 февраля откроют ещё три новых автобусных маршрута

Светлана Мазалова -
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В Волгограде продолжают вводить в эксплуатацию новые автобусные маршруты. Уже с 26 декабря 2016 года открылось 4 муниципальных субсидируемых маршрута, а всего их будет...

В лесопосадках региона планируют высадить более четырех миллионов саженцев сосны

Светлана Мазалова -
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В этом году лесопосадки региона пополнятся молодыми саженцами сосны. Работы по их высадке начнутся с наступлением весны. В лесных хозяйствах региона сеянцы сосны планируют...

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
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Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...
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ИЗБРАННОЕ

Со студенческой скамьи — в бизнесмены

Екатерина Иванова -
1
В преддверии 25 января - Дня российского студенчества - редакция Живого Волгограда поболтала с дерзкими представителями молодежи Волгограда. Со студенческой скамьи эти ребята сразу...

Проклятое наследие культурного города

Екатерина Иванова -
2
Неподалеку от улицы Ким практически в самом центре Волгограда между торговым центром и «Волжскими парусами» затерялся уголок старого Царицына. «Живой Волгоград» узнал у жильцов...

Где фрукты и овощи дешевле? Предновогодние цены

Копаев Алексей -
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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому жители Волгограда начинают забег по магазинам, чтобы успеть закупить все необходимое. Как известно, в преддверии праздников...

Алексей Копаев придумал «Узбагоитель» для пользователей Facebook

Светлана Мазалова -
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А вам не надоели новости из раздела "происшествия"? Нам уже давно надоели, и поэтому Алексей Копаев - куратор "Живого Волгограда" - решил не останавливаться...

Где фрукты и овощи дешевле?

Копаев Алексей -
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Зима уже совсем близко и летнее настроение вместе с витаминами потихоньку нас покидают. Настроение нам может поднять приближающийся праздник, а нехватку витаминов могут восполнить овощи...

Как время изменило Волгоград

Светлана Мазалова -
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Мы уже привыкли видеть Волгоград большим лабиринтом из возвышающихся новостроек.  «Живой Волгоград» предлагает взглянуть на наш город сквозь призму времени и перенестись в те...

ТЕСТ: Гернгутеры, «Урал-Волга», Фидель Кастро и каменное здание в Царицыне… Все ли вы знаете...

Кононенко Оксана -
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Итак, дорогие Волгоградцы, много ли мы на самом деле знаем о нашем родном городе. Ну да может и есть люди, которые являются ходячими энциклопедиями...

«Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные

Агеева Валерия -
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Да-да, вы все правильно поняли: "Живой Волгоград" пережил десяток свадеб за выходные, и сейчас мы расскажем вам об этом! Эта публикация является дебютом новой...

Центр города без рекламы

Копаев Алексей -
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Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали бы лгать собственной жене. Не лгите и моей ©Дэвид Огилви

У кого интернет быстрее? Сравнение волгоградских мобильных операторов

Копаев Алексей -
0
Все мы уже привыкли, что интернетом можно воспользоваться в любой точке, где ловит мобильная связь. А т.к. связь есть практически в каждом уголке нашей...
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СОБЫТИЯ

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Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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Январь 31 (Вторник)
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Военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса»
Военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса» @ музей "Память"
Янв 31 @ 14:00 – 18:00 музей "Память"
Накануне празднования 74-й годовщины победы под Сталинградом, сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества подготовили ряд интересных мероприятий, посвященных памятной дате, которые пройдут в музее[...]
Февраль 10 (Пятница)
Билеты
Конференция «Городские легенды»
Конференция "Городские легенды" @ Молодёжный центр "Лидер"
Фев 10 @ 12:00 – 14:00 Молодёжный центр "Лидер"
В молодежном центре «Лидер» состоится конференция «Городские легенды», заявки для участия в которой принимаются до 1 февраля 2017 года. Направить необходимые материалы нужно на электронную почту: mu-lider@yandex.ru. Участники представят свои очерки о легендах, слухах, преданиях[...]
Февраль 12 (Воскресенье)
Билеты
Косплей-фестиваль «Супермишки»
Косплей-фестиваль "Супермишки" @ ДК Метроэлектротранс
Фев 12 @ 12:00 – 18:00 ДК Метроэлектротранс
Уже в 4 раз будет проходить традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». Коспле́й м. , скл. (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» ) — переодевание в костюмы известных персонажей мультипликационных и кинематографических фильмов,[...]
Январь – Февраль 2017 Янв – Фев 2017
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